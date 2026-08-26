Viņa lika 90. gadiem skanēt citādi: “Garbage” soliste Šērlija Mensone svin 60. jubileju
Šodien, 26. augustā, 60. dzimšanas dienu svin skotu dziedātāja un dziesmu autore Šērlija Mensone – grupas “Garbage” harismātiskā soliste, kuras dziļā balss, izaicinošais skatuves tēls un bezkompromisa attieksme viņu padarīja par vienu no spilgtākajām 90. gadu alternatīvā roka zvaigznēm.
Jubilejā mūziķes fani sociālajos tīklos atceras viņas spožākos karjeras mirkļus un novēl dziedātājai jaudīgus svētkus.
Mensones muzikālā karjera sākās dzimtajā Skotijā. Viņa spēlēja taustiņinstrumentus un dziedāja fona vokālu grupā “Goodbye Mr Mackenzie”, bet vēlāk kļuva par grupas “Angelfish” solisti. Tieši “Angelfish” dziesmas “Suffocate Me” videoklips piesaistīja amerikāņu mūziķa Stīva Mārkera uzmanību. Mensone tika uzaicināta pievienoties tobrīd jaunajai grupai “Garbage”, un 1994. gadā sākās sadarbība, kas viņai atnesa pasaules slavu.
Grupas debijas albums “Garbage” iznāca 1995. gadā, un tajā bija tādi hiti kā “Only Happy When It Rains”, “Stupid Girl”, “Queer” un “Vow”. Mensones spēcīgā balss, sarkanie mati un dumpinieciskais tēls kļuva par neatņemamu grupas vizītkarti.
“Garbage” panākumus turpināja nostiprināt 1998. gada albums “Version 2.0” ar dziesmām “Push It”, “I Think I’m Paranoid” un “Special”. Grupa karjeras laikā saņēmusi sešas “Grammy” balvas nominācijas, tostarp kategorijās “Labākais jaunais mākslinieks” un “Gada albums”.
1999. gadā “Garbage” izpildīja dziesmu “The World Is Not Enough”, kas kļuva par tituldziesmu tāda paša nosaukuma Džeimsa Bonda filmai ar Pīrsu Brosnanu galvenajā lomā.
Mensone izmēģinājusi spēkus arī aktrises profesijā. No 2008. līdz 2009. gadam viņa atveidoja Ketrīnu Vīveri zinātniskās fantastikas seriālā “Terminator: The Sarah Connor Chronicles”.
Arī pēc trim mūzikā pavadītām desmitgadēm Mensone nav zaudējusi sev raksturīgo tiešumu. Viņa publiski runājusi par seksismu mūzikas industrijā, sabiedrības attieksmi pret sieviešu novecošanu, mentālo veselību un spiedienu, ko piedzīvo sabiedrībā zināmas sievietes.
2025. gada maijā “Garbage” izdeva savu astoto studijas albumu “Let All That We Imagine Be the Light”. Tas tapa laikā, kad Mensone atveseļojās pēc nopietnām veselības problēmām un divām gūžas locītavu nomaiņas operācijām.