"Katrs pēc savām spējām, katrs pēc savas varēšanas," - Raivis Vidzis par līdzvērtīgu partnerību ģimenē
Veselīgu attiecību pamatā nav tikai jūtas un kopā pavadītais laiks – būtiska ir arī spēja sadarboties un vienam otram atvieglot dzīvi. Tā uzskata Raivis Vidzis, kurš diskusiju raidījumā "Burku studijā" dalās pārdomās par to, kā, viņaprāt, veidojas nobriedušas attiecības.
Raivis Vidzis uzskata, sieviete un vīrietis var būt kopā tad, ja viņi viens otram palīdz dzīvot un atvieglo ikdienu. Attiecībās abiem jābūt gataviem dot savu ieguldījumu - katram atbilstoši savām spējām un iespējām. “Nevis viens no pāra ir vilcējs un otrs ir cietušais. Pāris, ģimene, un ģimenei mēs pienesam abi. Katrs pēc savām spējām un katrs pēc savas varēšanas,” skaidro Vidzis.
Diskusijā Raivis Vidzis kopā ar attiecību treneri Kristapu Ozoliņu uzsver līdzvērtīgas partnerības nozīmi. Viņuprāt, attiecībās nevienam nevajadzētu būt tādā pozīcijā, kur viņam ir sava veida “zelta akcija” un līdz ar to lielāka vara pār otru. “Ja salīdzinām ar uzņēmumu, mēs esam divi līdzīpašnieki,” Vidzis saka, uzsverot, ka attiecībās abiem jābūt iesaistītiem. Vienlaikus šīs vienošanās nav akmenī iecirstas. Dzīve mainās, līdz ar to arī partneru iespējas un lomas var mainīties. “Dzīve jau plūst un viss mainās, un tādā veidā, ka nav jau jēgas apvainoties uz to, ko tu nevari izdarīt,” norāda Raivis Vidzis.
Raivis Vidzis agrāk
Viņš uzskata, ka partneriem jāprot pieņemt arī otra cilvēka spējas un ierobežojumi. Nav jēgas prasīt no otra kaut ko, ko viņš objektīvi nespēj vai neprot izdarīt. Tāpēc būtiskākā loma attiecībās esot sarunai un komunikācijai. Ja kādā brīdī nepieciešams kaut ko mainīt vai pārskatīt, par to ir jārunā, nevis jāuzkrāj aizvainojums.