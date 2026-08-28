Dollija Pārtone ar savām dziesmām un personību iekaroja pasauli.
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Šodien 06:53
Pieminot Dolliju Pārtoni: stāsts par kantrimūzikas leģendu, kuru pazina visa pasaule
Spožas parūkas, mirdzoši tērpi un neatkārtojama balss bija tikai daļa no Dollijas Pārtones stāsta. Viņa sarakstīja tūkstošiem dziesmu, pārdeva vairāk nekā 100 miljonus ierakstu, izveidoja veiksmīgu biznesa impēriju un uzdāvināja bērniem vairāk nekā 300 miljonus grāmatu. 25. augustā kantrimūzikas leģende pēc īsas cīņas ar vēzi devās mūžībā 80 gadu vecumā.
Dollija Pārtone bija viena no retajām māksliniecēm, kura spēja pārvarēt teju visas robežas. Viņa vienlīdz pārliecinoši jutās gan kantrimūzikas svētnīcā “Grand Ole Opry”, gan uz Glastonberijas festivāla skatuves, kļūstot gan par konservatīvās Amerikas mīluli, gan LGBTQ+ kopienas ikonu.
Leģendārā kantri dziedātāja Dollija Pārtone
Viņas pārstāvji apstiprināja, ka dziedātāja pēc īsas cīņas ar vēzi nomira Vanderbiltas-Ingramas vēža centrā Nešvilā, tuvinieku ieskauta. Pārtones oficiālajā mājaslapā viņas mantojums raksturots ar trim vārdiem – mīlestība, labestība un izturība.
Pieminot leģendāro dziedātāju, ieskatīsimies, kā trūcīgā meitene no Tenesī štata kļuva par kantrimūzikas karalieni un mainīja miljoniem bērnu dzīvi.