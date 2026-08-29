Šķiet, ka par slavenību privāto dzīvi zinām teju visu, tomēr Holivudas vēsturē netrūkst pārsteidzošu laulību un romānu, par kuriem daudzi šodien pat nenojauš.
Slavenības
Šodien 07:18
Viņi tiešām bija pāris? Slavenību attiecības, par kurām daudzi pat nenojauš
Šķiet, ka par slavenību privāto dzīvi zinām teju visu, tomēr Holivudas vēsturē netrūkst negaidītu romānu, ilgstošu attiecību un īsu laulību, kas laika gaitā piemirsušās. Daži no šiem pāriem kopā pavadīja vairākus gadus, citi izšķīrās jau pēc dažiem mēnešiem, taču viņu savienības joprojām spēj pārsteigt.
Dažas slavenību attiecības savulaik regulāri nonāca žurnālu pirmajās lapās, bet citas tika rūpīgi sargātas no sabiedrības uzmanības. Gadiem ritot, pat kādreiz plaši apspriesti Holivudas romāni mēdz piemirsties – īpaši tad, ja abi pēc šķiršanās izveidojuši daudz pazīstamākas attiecības ar citiem partneriem.
Lūk, desmit pāri, kuri vēl šodien var likt pārsteigumā jautāt: “Viņi tiešām bija kopā?”