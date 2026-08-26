“Cilvēki domā, ka esmu bagāta, bet tā nav”: “Harija Potera” zvaigzne finansiālu grūtību dēļ pievienojusies “OnlyFans”
Aktrise Džesija Keiva, kura “Harija Potera” filmu sērijā atveidoja Lavandu Braunu, atklājusi, ka pēc ceturtā bērna piedzimšanas nonākusi nopietnās finansiālās grūtībās. Lai gan apkārtējie pieņēmuši, ka dalība pasaulslavenajā franšīzē viņu padarījusi bagātu, patiesībā aktrisei kļuvis arvien grūtāk uzturēt ģimeni. Glābiņu viņa atradusi pieaugušajiem paredzētajā platformā.
Viesojoties britu televīzijas kanāla ITV raidījumā “This Morning”, četru bērnu māte Džesija Keiva atzina, ka sākotnēji jutusies apkaunota par lēmumu izveidot profilu platformā “OnlyFans”. Aktrise stāstīja, ka apkārtējie viņu joprojām saista ar “Harija Potera” filmām un tādēļ kļūdaini pieņem, ka viņai nav jāuztraucas par naudu.
“Es filmējos “Harijā Poterā”, taču tā bija salīdzinoši neliela loma un tas notika gandrīz pirms 20 gadiem. Kopš tā laika esmu atveidojusi nelielas lomas, bet galvenokārt nodarbojusies ar komēdiju,” skaidroja Keiva. “Cilvēki vienkārši pieņem, ka esmu bagāta un man ir ļoti daudz naudas. Nē, tā nav.”
Keiva neslēpj, ka labprāt būtu atradusi stabilāku darbu, tomēr četru bērnu audzināšana un augstās bērnu aprūpes izmaksas ievērojami ierobežoja viņas iespējas. “Tas bija apkaunojoši, jo zināmā mērā es patiešām būtu vēlējusies vienkārši atrast darbu. Taču, ja tev ir bērni, viņu aprūpe izmaksā ļoti dārgi,” sacīja aktrise.
Finansiālu apsvērumu dēļ viņai kļuvis arvien grūtāk piedalīties arī teātra un komēdijas pasākumos. Piemēram, Keiva vairs nevarot atļauties pilnvērtīgi uzstāties Edinburgas festivālā, jo ceļošana kopā ar visiem četriem bērniem prasītu pārāk lielus izdevumus. “Cilvēki saka: “Neņem bērnus līdzi.” Bet es vēlos viņus ņemt līdzi,” viņa uzsvēra.
Aktrise atzina, ka reizēm jutusies tā, it kā viņai būtu jāatvainojas gan par vēlmi audzināt četrus bērnus, gan turpināt radošo karjeru. “Es izvēlējos četrus bērnus, bet vienlaikus vienmēr esmu vēlējusies radīt mākslu. Un es izvēlējos šo savādo profesiju,” sacīja Keiva.
Viņa norādīja, ka tikai nelielai daļai aktieru izdodas strādāt regulāri. Pati Keiva ar dažādām lomām, rakstīšanu un komēdijas izrādēm spējusi noturēties profesijā aptuveni 18 gadus, taču kādā brīdī vairs nav zinājusi, ko darīt tālāk.
2025. gada martā Keiva izveidoja profilu platformā “OnlyFans”. Pretēji tam, ar ko šī vietne visbiežāk tiek saistīta, aktrise nepublicē seksuāli atklātu saturu. Viņas piedāvājums ir paredzēts specifiskai auditorijai, kuru interesē īpaši gari mati. Video Keiva redzama pilnībā apģērbta – viņa ķemmē savus līdz viduklim garos matus, pin bizes, veido zirgasti un izmēģina dažādus tēlus un kostīmus.
Par piekļuvi saturam abonenti maksā sešus ASV dolārus mēnesī.
Sākotnēji aktrise domājusi, ka platformu izmantos tikai dažus mēnešus un nopelnīs aptuveni 5000 ASV dolāru, lai segtu zaudējumus un iegūtu laiku turpmāko plānu izdomāšanai. Tomēr rezultāti ievērojami pārsnieguši viņas cerības. “Tagad pagājis jau vairāk nekā pusotrs gads, un tas patiešām ir izglābis mūsu dzīvi,” paziņoja Keiva.
Iepriekš intervijā laikrakstam “The Times” viņa atklāja, ka viena gada laikā platformā nopelnījusi vairāk nekā visā savā aktrises karjerā kopā.
Pievienoties “OnlyFans” Keivu pamudinājušas dziedātājas Lilija Alena un Keita Neša. Alena platformā bija sākusi pelnīt ar savu pēdu fotogrāfijām, savukārt Neša iegūtos līdzekļus izmantojusi koncertturneju finansēšanai.
Keiva pati sociālajos tīklos nevēlējusies publicēt savu bērnu attēlus vai privātu informāciju par viņiem, tādēļ sākusi filmēt humoristiskus video, kuros ķemmē un pin savus matus. Kad cilvēki par tiem izrādījuši interesi, viņa sapratusi, ka tas varētu kļūt par ienākumu avotu.
“Es nodomāju – tas izklausās lieliski! Keita Neša ar to finansēja savas turnejas. Es galvenokārt veidoju vienas aktrises izrādes ar lellēm. Jā, es filmējos “Harijā Poterā”, bet būtībā esmu māksliniece, kura cīnās par izdzīvošanu,” stāstīja Keiva.
Savu matu saturu viņa tagad salīdzina ar cirka priekšnesumu. “Mani mati ir ļoti gari, tāpēc ar tiem var daudz ko izdarīt. Tagad es uz to skatos kā uz sava veida cirka numuru. Varbūt tā nav māksla, bet tajā ir kaut kas māksliniecisks,” sprieda aktrise.
Keiva atklāja, ka īpaši sarežģīts bijis laiks pēc ceturtā bērna piedzimšanas. Viņas jaunākais dēls tagad ir četrus gadus vecs un drīzumā sāks skolas gaitas. “Pēc ceturtā bērna piedzimšanas man patiešām bija grūti atrast savu vietu kā māksliniecei, jo visu laiku atrados mājās,” sacīja aktrise.
Lai gan viņa turpinājusi strādāt un galvenokārt nodarbojusies ar rakstīšanu, Keiva atzina, ka pēdējie četri gadi mainījuši gan viņas domāšanu, gan spēju organizēt radošo darbu.
Sākotnēji “OnlyFans” viņa uzskatījusi tikai par pagaidu ienākumu avotu, kas palīdzētu finansēt nākamo izrādi vai turneju. Tagad aktrise jūtot, ka pamazām tuvojas vieglāks dzīves posms – drīz visi četri bērni būs skolā un viņai atkal būs vairāk laika darbam.
Keiva atzīst, ka darbam “OnlyFans” ir arī savas ēnas puses, tomēr kopumā šī pieredze viņai devusi ne tikai finansiālu stabilitāti, bet arī lielāku pārliecību par sevi. “Tur ir daudz slazdu, bet vienlaikus arī ļoti daudz skaista. Tu sazinies ar cilvēkiem visā pasaulē, ar kuriem citādi nekad nerunātu,” viņa stāstīja.
Aktrise, kura sevi raksturo kā neveiklu un savādu, tagad jūtoties daudz drošāka par savu ķermeni un sievišķību. “Tas noteikti ir padarījis mani pašpārliecinātāku kā sievieti. Agrāk vienmēr biju ļoti neveikla, ļoti, ļoti savāda. Tagad varu nodomāt: “Es taču varu vienkārši nofotografēties un mēģināt izskatīties seksīgi.” Un tā patiesībā ir diezgan jauka sajūta,” atzina Keiva.