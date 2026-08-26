Kalifornijā Harijs tā arī neatrada savu vietu: princis gadiem ilgojies pēc mājām
Sešus gadus pēc skaļās aiziešanas no britu karaļnama princis Harijs un Megana Mārkla gatavojas negaidītam solim – pārcelties uz Lielbritāniju uz ilgāku laiku. Viņu bērni, princis Ārčijs un princese Lilibeta, jau esot uzņemti skolā, bet ģimenes atgriešanās varētu kļūt par līdz šim nozīmīgāko iespēju sadziedēt dziļās plaisas britu karaliskajā ģimenē. Tiesa, princis Viljams pagaidām neizrādot vēlmi atjaunot attiecības ar jaunāko brāli.
Kad 2020. gadā princis Harijs un Megana Mārkla pameta Lielbritāniju un atteicās no britu karaliskās ģimenes vecāko pārstāvju pienākumiem, viņi savu došanos prom esot dēvējuši par “brīvības lidojumu”. Pāris devās uz Ziemeļameriku, apgalvojot, ka karaļnama dzīves radītais spiediens kļuvis nepanesams.
Vēl 2025. gada maijā Harijs intervijā raidsabiedrībai BBC sacīja, ka nespēj iztēloties apstākļus, kuros viņš sievu un bērnus atkal vestu dzīvot uz Apvienoto Karalisti. Tomēr tagad viņa nostāja ir krasi mainījusies. 41 gadu vecais Harijs un 45 gadus vecā Megana jau augusta beigās kopā ar septiņus gadus veco princi Ārčiju un piecus gadus veco princesi Lilibetu ieradīsies Lielbritānijā.
Tiek ziņots, ka Ārčijs un Lilibeta esot uzņemti kādā Lielbritānijas skolā un mācības sāks septembrī. Ģimene plānojot izveidot privātu, ar karaļnama dzīvi nesaistītu mājvietu, visticamāk, ārpus Londonas.
Harijs un Megana pagaidām neesot iegādājušies īpašumu Lielbritānijā. Viņi saglabās arī savu aptuveni 14 miljonus ASV dolāru vērto savrupnamu Montesito, Kalifornijā, kā arī brīvdienu īpašumu Portugālē.
“Viņi soli pa solim vēlas atgriezties Lielbritānijā. Viņi vēlas pavadīt tur laiku un dot bērniem iespēju tur dzīvot,” izdevumam “People” sacījis Harijam pietuvināts avots.
Vienlaikus vairāki cilvēki uzsver, ka pārcelšanās vismaz pašlaik nav uzskatāma par pastāvīgu. “Tas nebūt nenozīmē, ka šādi būs uz visiem laikiem,” norādījis kāds avots, piebilstot, ka ģimenes turpmākie plāni vēl var mainīties.
Lēmums atgriezties neesot pieņemts pēkšņi – pāris to apsvēris aptuveni gadu. Bērniem sasniedzot skolas vecumu, dzīve abās Atlantijas okeāna pusēs Harijam un Meganai sākusi šķist arvien loģiskāka.
Jau 2025. gada septembrī Harijs labdarības pasākumā iztaujājis britu dziedātāju Džosu Stounu par viņas ģimenes pārcelšanos atpakaļ uz Lielbritāniju pēc vairākiem Tenesī štatā pavadītiem gadiem. “Viņš jautāja, kā mēs esam iejutušies pēc atgriešanās, un patiesi interesējās par mūsu pārcelšanos mājās. Viņš stāstīja, cik lieliskas ir skolas Lielbritānijā un cik nozīmīga bērniem ir kopienas sajūta,” iepriekš atklāja dziedātāja.
Avoti Kalifornijā apgalvo, ka Harijs Montesito nekad līdz galam neesot atradis savu vietu. Viņam bijis grūti izveidot tikpat tuvu draugu loku, kāds savulaik bija Lielbritānijā, un princim trūcis ierastās vides. “Harijs nekad nepārstāja ilgoties pēc mājām. Viņam pietrūka piederības un saiknes sajūtas. Daudzējādā ziņā Lielbritānija joprojām ir viņa mājas,” norādījis pārim pietuvināts cilvēks.
Lēmums tomēr esot pieņemts kopīgi, un arī Megana saskatot iespēju bērniem iepazīt abas pasaules – gan dzīvi Kalifornijā, gan viņu ģimenes saknes Lielbritānijā.
Ģimenes viesošanās Lielbritānijā šovasar jau sniegusi nelielu ieskatu tajā, kāda varētu būt viņu turpmākā dzīve. Jūlijā Ārčijs un Lilibeta Haigrovas namā satikuši savu vectēvu karali Čārlzu III. Tā bijusi karaļa pirmā tikšanās ar mazbērniem vairāk nekā četru gadu laikā. Bērni viesojušies arī princeses Diānas bērnības mājās Oltorpā, kur atrodas viņas atdusas vieta. Tur viņi pavadījuši laiku kopā ar Harija tēvoci Čārlzu Spenseru un citiem Diānas ģimenes locekļiem.
Megana Mārkla un hercogiene Ketrīna
Megana Mārkla un hercogiene Ketrīna.
“Harijs vēlas, lai bērni saprastu pasauli, kurā viņš uzaudzis, un zinātu, no kurienes nāk viņu ģimene,” sacījis avots.
Tiek uzskatīts, ka atgriešanos īpaši atbalsta 77 gadus vecais karalis Čārlzs, kurš turpina ārstēties no vēža. Harija un viņa bērnu atrašanās tuvumā karalim dotu iespēju biežāk satikt jaunāko dēlu un mazbērnus. “Karalis ļoti vēlētos, lai Harijs būtu tuvumā,” norādījis karaļnamam pietuvināts avots.
Pārcelšanās uz Lielbritāniju gan nenozīmē, ka Harijs un Megana atkal kļūs par strādājošiem britu karaliskās ģimenes pārstāvjiem. Karalis esot skaidri norādījis, ka netiks pārskatīta 2020. gadā panāktā vienošanās. Saseksas hercogs un hercogiene saglabās privātu, oficiālajos karaļnama pienākumos neiesaistītu ģimenes locekļu statusu.
Pāri Lielbritānijā, visticamāk, negaida arī īpaši silta sabiedrības uzņemšana. Sabiedriskās domas aptaujās Harijs un Megana ierindojas starp visnepopulārākajiem britu karaliskās ģimenes pārstāvjiem, apsteidzot vien bijušo princi Endrū.
“Nedomāju, ka viņus sagaidīs atplestām rokām. Viņiem būs jāatjauno uzticība un sabiedrības simpātijas – gan ģimenē, gan sabiedrībā,” atzinusi kādreizējā karalienes Elizabetes II preses sekretāre Alisa Andersone.
Lai gan karaļa Čārlza un Harija attiecības pēdējā laikā esot nedaudz uzlabojušās, pavisam cita situācija joprojām valda starp abiem brāļiem. Vairāki avoti apgalvo, ka princis Harijs un princis Viljams joprojām vispār nesazinās. Lai gan Harijs vairākkārt publiski runājis par vēlmi izlīgt, Velsas princis neizrādot gatavību spert soli pretī.
Par attiecību vēsumu liecinājusi arī Viljama un viņa sievas princeses Ketrīnas reakcija uz ziņām par Saseksas ģimenes atgriešanos – pāris šo informāciju publiski nav komentējis.
Tomēr Harija atgriešanās būtiski mainīs vienu apstākli – līdzšinējo fizisko attālumu. Kopš 2020. gada brāļus šķīra Atlantijas okeāns, un viņiem bija salīdzinoši viegli izvairīties vienam no otra. Tagad Harijs ar ģimeni atradīsies tajā pašā valstī. “Ģimenei būs ļoti grūti ignorēt viņu klātbūtni – it īpaši bērnus,” izteicies kāds avots Kalifornijā.
Princis Čārlzs ar dēliem
Tas pats varētu attiekties uz Meganu un Ketrīnu. Abu ģimeņu ceļi agrāk vai vēlāk, visticamāk, krustosies, un sabiedrība īpaši uzmanīgi vēros viņu pirmās tikšanās.
Viens no būtiskākajiem šķēršļiem ģimenes dzīvei Lielbritānijā gan joprojām ir drošības jautājums. Kopš 2020. gada Harijam vairs automātiski nepienākas par nodokļu maksātāju naudu finansēta policijas apsardze. Princis vairākkārt apgalvojis, ka bez atbilstošas aizsardzības nevar droši vest sievu un bērnus uz Lielbritāniju. Kamēr ASV ģimeni sargā bruņota privātā apsardze, Lielbritānijā privātajiem miesassargiem nav atļauts nēsāt šaujamieročus.
Harijs plānojot turpināt cīņu par policijas aizsardzības atjaunošanu. Avoti brīdina, ka šā jautājuma iznākums varētu ietekmēt arī to, cik ilgi ģimene paliks Lielbritānijā.
Lai gan atrašanās vienā valstī pati par sevi neizdzēsīs gadiem krāto aizvainojumu un neuzticēšanos, Harija atgriešanās rada iespēju, kādas karaliskajai ģimenei nav bijis vairākus gadus. Čārlzs savulaik pēc prinča Filipa bērēm esot lūdzis abus dēlus pārtraukt savstarpējo konfliktu: “Lūdzu, zēni, nepadariet manus pēdējos gadus par ciešanām.”
Tagad visi pieci karaļa mazbērni un abi viņa dēli dzīvos vienā valstī. Tas vēl nenozīmē, ka izlīgums noteikti notiks, taču ilgstošo konfliktu vairs nebūs tik vienkārši atlikt malā.