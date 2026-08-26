Leģendārā kantri dziedātāja Dollija Pārtone
"Nekad nav bijis neviena, kas līdzinātos viņai!" Pasaule sēro par leģendārās Dollijas Pārtones nāvi
Dažādu uzskatu amerikāņi otrdien vienojās sērās par kantrimūzikas leģendu Dolliju Pārtoni, kas mirusi ASV 80 gadu vecumā pēc īsas cīņas ar vēzi.
Dziedātāja ilgi bija viena no nedaudzajām slavenībām, kuras visi mīlēja. ASV prezidents Donalds Tramps izsludināja karogu nolaišanu pusmastā visā ASV teritorijā uz vienu nedēļu un nosauca Pārtones nāvi par "patiesu zaudējumu miljoniem cilvēku".
President Trump just ordered U.S. flags lowered to half-staff nationwide for a full week in honor of Dolly Parton.— John F Kennedy (@JohnFKennedy__Q) August 26, 2026
That is extremely special. Presidential half-staff orders are almost always reserved for presidents, vice presidents, justices, members of Congress, governors, or… pic.twitter.com/zjfiGBeXyu
"Ir ļoti skumji ziņot, ka nupat mirusi Dollija Pārtone - viena no dižākajām kantrimūzikas dziedātājām (..) Nekad nav bijis neviena, kas līdzinātos viņai, un nekad nebūs," Tramps paziņoja savā sociālo mediju platformā "Truth Social".
Bijušais ASV prezidents Džordžs Bušs juniors sacīja, ka amerikāņi sēros par viņas zaudējumu. "Mums patika viņas mūzika un viņas stils. Viņa bija diža skatuves māksliniece un vēl dižāks cilvēks. Mēs cienījām viņas darbu ar mērķi veicināt lasītprasmi un veselību, un stiprināt kopienas. Dollija bija talantīga un smagi strādājoša amerikāniete, kuras pietrūks," rakstīja Džordžs Bušs juniors.
Mailija Sairusa ar krustmāti kantri dziedātāju Dolliju Pārtoni
Labus vārdus Pārtonei veltīja arī eksprezidents Bils Klintons. "Diža dziesmu autore un izpildītāja, kas stāstīja parasto amerikāņu stāstus godīgi, pazemīgi un sirsnīgi," sacīja Klintons.
Ņujorkas mērs Zorans Mamdani sacīja, ka Pārtones nāve ir "tiešām sirdi plosoša". "Dollija Pārtone bija īpašs cilvēks un neaizstājama strādnieku šķiras cīnītāja. Viņas dēļ mēs esam labāka valsts," sacīja Mamdani.
Dziedātāju ar labiem vārdiem pieminēja arī izklaides industrijas pārstāvji, tostarp aktrises Džūlija Robertsa, Džeina Fonda un Džeimija Lī Kērtisa, dziedātāja Šerila Krova, operas zvaigzne Renē Fleminga, rokmūziķis Džeks Vaits, kantrimūziķes Reba Makentaira un Keisija Masgreivsa.
"Dollija pavadīja visu mūžu, parādot mums, ko nozīmē vadīt ar mīlestību. Lorena [Sančesa Bezosa] un es esam tik pateicīgi, ka viņu pazinām," sacīja uzņēmuma "Amazon" dibinātājs Džefs Bezoss, publicējot foto ar sevi un Pārtoni kādā banketā.
"Apple" vadītājs Tims Kuks sacīja, ka Pārtones mūzika "palīdzēja iedegt pasauli". "Viņa bija izcila dziesmu autore, kultūras ikona un dedzīga filantrope, kas palīdzēja iedvest mīlestību uz lasīšanu un mācīšanos miljoniem bērnu visā pasaulē," sociālajos medijos rakstīja Kuks.