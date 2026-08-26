Ivo Fomins ar Kristīni Megiju izdod dziesmu “Neviens” un aicina uz koncertu Siguldas pilsdrupās!
Dziedātājs un dziesmu autors Ivo Fomins, turpinot koncertu sēriju "Bez liekiem vārdiem", izdodot dziesmas “Neviens” jaunu versiju. Šoreiz dziedātājs mēģina nedaudz izkāpt no savas ierastās komforta zonas. Jaunajā ierakstā mūziķis eksperimentējis ar skanējumu un pieaicinājis dueta partneri – jauno un talantīgo dziedātāju Kristīni Megiju.
Dziedātāja plašāku atpazīstamību ieguva pērn, kad ar dziesmu “Insanity” piedalījās Latvijas Televīzijas konkursa “Supernova” pusfinālā. Dziesmas “Neviens” (Fomins/Račs) pirmā versija tika izdota jau 2021. gadā un iekļauta Ivo Fomina augsti novērtētajā albumā “Cilvēks”. Toreiz tā skanēja kā solo dziesma, savukārt jaunajā versijā tai dots gan atšķirīgs skanējums, gan jauna emocionālā dimensija, ko veido Ivo un Kristīnes balsu saspēle un neierastais aranžējums.
Jauno ierakstu producējis pats Ivo Fomins sadarbībā ar Zigmāru Miemi un Kārli Šteinmani, kurš iespēlējis arī ģitāras solo. Taustiņinstrumentus ieskaņojis Zigmārs Miemis, savukārt basa partiju – grupas “Kayro” mūziķis Rolands Ignatjevs. Dziesmai tapis videoklips, ko veidojis Zigmārs Miemis (Īzī Media), piedaloties drona operatoram Robertam Srtreičam.
Īpaša loma videoklipā uzticēta suņu meitenei vārdā North Sea jeb Ziemeļjūra, kuru saimnieki mīļi dēvē par Norsīti.
Ivo Fomins aktīvi turpina koncertu sēriju “Bez liekiem vārdiem”, kurā skan arī dziesma "Neviens" un jau šajā nedēļas nogalē Ivo koncerts būs dzirdams Siguldas Pilsdrupās.
Koncertu programma
29. augusts – Siguldas pilsdrupu estrāde
25. septembris – Koncertzāle “Cēsis”
18. oktobris – divi koncerti Slampes kultūras pilī (viens jau izpārdots)
21. oktobris – k/z “Ulbrokas Pērle”
23. oktobris – Ventspils teātra nams “Jūras vārti”
24. oktobris – divi koncerti VEF Kultūras pilī
25. oktobris – Latgales vēstniecība “Gors”
31. oktobris – Valmieras Kultūras centrs
15. novembris – Jelgavas Kultūras nams