Aizsaulē devusies "kantrimūzikas karaliene" Dollija Pārtone
Kantrimūzikas leģenda Dollija Pārtone, kas ieguva pasaules slavu ar tādam dziesmām kā "Jolene" un "I Will Always Love You", aizgājusi aizsaulē 80 gadu vecumā. Pērn viņa piedzīvoja personisku traģēdiju, kad nomira vīrs Karls Dīns, ar kuru viņa bija precējusies 59 gadus.
Par Pārtones nāvi sociālajos tīklos pavēstīja viņas ģimene.
Šī gada pavasarī viņa satrauca fanus ar negaidītu paziņojumu par savu veselību. Mūzikas leģenda, kura turpināja aktīvi koncertēt sirmā vecumā, bija spiesta atcelt Lasvegasas koncertus, atklājot, ka ārstēšanās vēl neļauj viņai atgriezties uz skatuves. Viņa pavēstīja, ka tīklos paskaidroja, ka pēc tam, kad viņas koncerti no pagājušā decembra sākotnēji tika pārcelti uz 2026. gada septembri, viņa nu bijusi spiesta pilnībā atcelt sešu koncertu sēriju.
“Iedomājieties mani kā vecmodīgu automašīnu — kad tā ir atjaunota, tā var būt vēl labāka nekā iepriekš. Bet, kad viņi pacēla pārsegu šim antīkajam modelim, viņi saprata, ka man jāatjauno motors, pārnesumkārba sāk slīdēt, trokšņu slāpētāji jāpielabo, virzuļi jānomaina. Jānomaina arī aizdedzes sveces, jo jūs zināt tikpat labi kā es — es nevaru zaudēt savu dzirksti! Jā, es joprojām esmu traka, bet par manu garīgo veselību viņi neko neteica,” viņa toreiz paziņoja.
Toreiz viņa pieminēja savu mūžībā aizgājušo vīru: “Daudzi no jums ir bijuši ļoti noraizējušies par mani un Karlu, un jūs šajā ziņā esat bijuši tik labi. Pēc gada, kurā piedzīvoti visi pirmie brīži bez viņa — svētki, mūsu kāzu gadadiena un viņa nāves diena — man tas bija grūti. Bet es viņu vienmēr mīlēšu un vienmēr pēc viņa ilgošos.”
Pārtones profesionālā karjera ilga vairāk nekā 60 gadus, viņa debijas albumu "Hello, I'm Dolly" izdeva 1967. gadā, kopumā izdodot 50 studijas albumus. Viņa kļuvusi par vienu no visu laiku sekmīgākajām mūziķēm, daudzo godalgu skaitā nopelnot 11 "Grammy" balvas un trīs "Emmy" balvas, divas ASV Kinoakadēmijas "Oskara" balvu nominācijas, sešas "Zelta globusa" balvas un "Tony" balvu.
Pārtones ieraksti pasaulē pārdoti vairāk nekā 100 miljonos eksemplāru, viņai kļūstot par vienu no visu laiku ienesīgākajām mūziķēm ar neskaitāmiem zelta un platīna diskiem. 25 Pārtones singli sasnieguši "Billboard" kantrimūzikas topu tabulu virsotni, kas ir dalīts sieviešu kategorijas rekords ar Rebu Makintairu. Pārtonei bija 44 "Top 10" kantrimūzikas albumi, kas ir nepārspēts rekords. Par viņas neslāpējošo enerģiju liecina tas, ka pēdējais albums "Rockstar" dienas gaismu ieraudzīja 2023. gadā, debitējot trešajā pozīcijā "Billboard 200".