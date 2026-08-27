"Man ir iespēja darīt to, kas man tiešām patīk!" - aktieris Kristaps Kristers Ozols par teātra maģiju, kolēģiem un māņticībām
"Teātris man ir noslēpums un brīnums vienlaicīgi. Vieta, kur neiespējamais ir iespējams. Teātrī jūtos kā pētnieks, un man ir šī priviliģētā iespēja ar to nodarboties," jaunais aktieris Kristaps Kristers Ozols citēts Valmieras teātra tīmekļa vietnē. Teātrim jaunā sezona būs jau 104., bet Kristapam Kristeram – otrā, jo darbu te viņš sāka tikai pirms gada.
Kā jūtaties, jauno un savu otro teātra sezonu uzsākot?
Brīnišķīgi. Es priecājos, ka man ir iespēja darboties, strādāt. Un patiesībā ļoti labi, ka pauzīte šosezon sanāca īsāka, jo iepriekšējās sezonas noslēgumā jūnijā piedalījos «Skroderdienās» Elmāra Seņkova režijā un tagad, augustā sākoties Valmieras vasaras teātra festivālam, diezgan ātri pienākusi jaunā sezona. Un tas ir ļoti patīkami.
Kā tas bija pirms gada – tik jaunam ienākt tradīcijām bagātajā Valmieras teātrī?
Jau laikus zināju, ka nākšu tieši uz šo teātri, tāpēc domās jau biju šeit. Protams, bija arī neziņa, kā tad īsti būs. Taču mēs ar kolēģiem, kas nāca no mana kursa, – Tomasu Ralfu Ābolkalnu un Elizabeti Miltu – ļoti veiksmīgi iekļāvāmies. Liela nozīme te arī bija iepriekšējam Indras Rogas un Mihaila Gruzdova kursam, kas tik ļoti laipni mūs paņēma savā paspārnē un rūpējās, lai mēs justos labi. Tas palīdzēja dabiski ievirzīties teātra vidē.
Jūs esat uzaudzis Kandavā. Kā ir kurzemniekam dzīvot Vidzemē?
Patiesībā vēl joprojām dzīvoju Rīgā. Kaut kā grūti man nāk tā pārvākšanās uz Valmieru, tāpēc vēl arvien esmu starp divām pilsētām. Un patiesībā ļoti daudz kurzemnieku es satieku tieši šeit, Valmierā. (Smejas.)
Kurš Valmieras teātra aktieris ir jūsu vislielākā autoritāte?
Es respektēju un cienu katra sava kolēģa darbu. Daudziem, protams, pieredze ir krietni lielāka. Tāpēc kādu vienu man ir grūti nosaukt.
Man ļoti patīk, ka kolēģi nekautrējas dot padomu un tomēr to neuzspiež vai pajautā, kā tu jūties. Ja ir kāds ieteikums, tad ar to palīdz. Un tieši tas man ļoti patīk Valmieras teātrī, ka visi aktieri ir ieinteresēti kolektīvā. Es ticu, ka tas ir viens no veidiem, kā varam celt līmeni un spēkoties ar Rīgas teātriem – tieši ar kvalitātes zīmi un to, cik ļoti visi kolēģi ir iekšā procesā. Es tiešām priecājos, ka šeit visi strādājošie mīl teātri un viņiem tas rūp. Mani tas ļoti iedvesmo.
Ja pieredzējušie dalās ar savu viedumu un pieredzi… Ja mēs, jaunie, varam pienest kādu enerģiju, savu skatījumu un idejas, un mūs dzird, tad esmu pateicīgs un priecīgs par to.
Jau pirmajā sezonā Valmieras teātrī jums bija četras lomas. Vai ir izjūta, ka esat novērtēts un jums uzticas?
Absolūti jūtos novērtēts un pamanīts. Paldies teātra direktorei un vadībai, kura mani ieraudzīja un uzticējās! Kopā ar manu pedagogu Elmāru Seņkovu pagājušajā sezonā piedāvāju veidot savu monoizrādi. Vadība uzreiz teica – jā, droši, un iedeva telpas. Tas bija apliecinājums, ka viņiem interesē un rūp tas, ko daru. Un jaunajā sezonā man būs vēl pieci darbi šajā teātrī – manuprāt, tas ir iespaidīgi. Tiešām nevaru sūdzēties, darbs ir, un es par to priecājos.
Kas ir tā teātra maģija, kāpēc vispār esat teātrī?
Es laikam lēnām vienkārši «saslimu» ar to. Un laikam esmu apdāvināts cilvēks tajā ziņā, ka man ir iespēja darīt to, kas man tiešām patīk.
Par to, ka esmu teātrī, esmu ļoti pateicīgs. Man veicas ar dažām lietām. Un viena no tām – cilvēki, kas man apkārt – tiešām nenormāli superīgi, talantīgi un dzīvesgudri. Viņi gan iedevuši padomu, gan atļāvuši mācīties no sevis un parādījuši, ka var darīt to, kas patīk, un darīt to no visas sirds. Jā, man ir paveicies – esmu atradis vietu, kur man ļoti patīk būt un ko es savā ziņā mīlu.
Vai varat atklāt kādu māņticību, ja tāda ir, saistībā ar darbu teātrī?
Es absolūti neesmu pats māņticīgākais cilvēks pasaulē. Tomēr savas māņticības man ir. Taču tās atkarīgas no katras izrādes. Katram iestudējumam ir kaut kādas mazās lietiņas, ko es daru. Visas es negribētu teikt, bet… tas vairāk ir saistīts ar to, kādā secībā es gatavojos izrādei. Ir arī viena izrāde, kurā man obligāti pirms mana uznāciena jāsamīļojas ar vienu aktieri, un viņš to zina. Un es ātrāk izrādi nemaz nesāku, ja tas nav noticis.
Jā, tās laikam ir manas māņticības. Un tad, protams, vēl tās mazās lietiņas, kas saistītas ar skatuvi – kā uzkāpt uz dēļiem… Mazas lietiņas, kuras pirms izrādes es izdaru un kas laikam man palīdz. Es nezinu, vai tas patiešām palīdz, bet manā galvā tas palīdz. (Smejas.) Tāpēc es to daru un nevienam nesaku par to.