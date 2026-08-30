Retorikas māksla. Dokumentālā seriāla "Michael Jackson: The Verdict" recenzija
«Michael Jackson: The Verdict» centrā ir Maikla Džeksona 2005. gada tiesas prāva par apsūdzībām bērnu seksuālajā izmantošanā. Tā kā tolaik tiesas zālē kameras ienest nedrīkstēja, seriālā izmantoti dažādu arhīvu materiāli, aculiecinieku liecības, intervijas ar zvērinātajiem un advokātiem, kuri piedalījās tiesas prāvā, tādējādi notikumus, par kuriem ziņoja vienīgi plašsaziņas līdzekļi, parādot jaunā gaismā.
Skatītāji var ielūkoties aizkulisēs un iepazīties ar prokuratūras taktiku, kas brīžiem rada ļoti pretrunīgas reakcijas, ko ilustrē agresīvā liecinieku pratināšana un koncentrēšanās uz uzvaru sava laika slavenākās pasaules superzvaigznes prāvā.
Amerikas tiesāšanās kultūra
Seriāls parāda Amerikas tiesu sistēmas fenomenu - augsta līmeņa tiesas procesu pārvērš par publisku izrādi, radot vidi, kur juridiskais process saplūst ar izklaides industriju. Īpaši uzsvērta mediju ietekme. Seriālā redzams, kā simtiem žurnālistu un fanu pulcējās pie tiesas ēkas, bet televīzijas kanāli sekoja katrai procesa niansei, atspoguļojot amerikāņu tendenci pārvērst slavenību tiesas procesus nacionālā notikumā, kur sabiedriskā doma bieži veidojas vēl pirms sprieduma.
Svarīgs aspekts ir advokātu loma. Amerikas tiesvedībā izšķiroša nozīme ir ne tikai faktiem, bet arī spējai pārliecināt zvērinātos. Apsūdzības un aizstāvības komandas veido konkurējošus stāstus, cenšoties ietekmēt zvērināto uztveri par liecinieku uzticamību un pierādījumu nozīmi. Nozīmīgs elements ir «beyond a reasonable doubt» jeb pierādīšanas standarts krimināllietās. Seriāls vairākkārt atgādina, ka attaisnojošs spriedums nenozīmē automātisku nevainību, bet gan to, ka apsūdzība nespēja pierādīt vainu ārpus saprātīgām šaubām.
Fanu un kritiķu reakcija
Seriāls pēc izlaišanas pirmajās piecās dienās savāca 17,8 miljonu skatījumu, nokļūstot straumēšanas platformu topu virsotnē. «Michael Jackson: The Verdict» saņēmis neparasti zemu skatītāju vērtējumu – tikai 8 %. Tas skaidrojams ar intensīvu negatīvo atsauksmju bombardēšanu no popmūzikas karaļa fanu puses, kuri apgalvo, ka nepārtraukti atkārtojas doma: «Džeksons tika attaisnots visos punktos, bet seriāls joprojām cenšas radīt iespaidu, ka viņš bija vainīgs.» Liela daļa skatītāju uzskata, ka seriāls ir tendenciozs, pārāk daudz uzmanības veltīts apsūdzības pusei; nepietiekami izskaidro, kāpēc zvērinātie attaisnoja dziedātāju, izmanto emocionālu montāžu un dramatizē stāstu, lai radītu vainas iespaidu.
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Nevar ignorēt faktu, ka Džeksonam joprojām ir ļoti lojāla fanu bāze visā pasaulē. Jebkurš darbs, kas atkārtoti aktualizē apsūdzības par seksuālu vardarbību pret bērniem, automātiski sastopas ar spēcīgu fanu pretestību.
Tā maskējās Maikls Džeksons un slēpa savu bērnu sejas
Interesanti, ka daudzi skatītāji, kuri neuzskata sevi par Džeksona faniem, seriālu vērtēja pozitīvi tieši kā informatīvu dokumentāro materiālu, norādot, ka būtu vēlējušies vairāk redzēt aizstāvības argumentus.
Savukārt kritiķi dod 8 zvaigznes jeb 80 %, jo vērtēja dokumentārā darba kvalitāti, nevis savu personisko viedokli par Džeksona vainu vai nevainību. Lielākā daļa kritiķu slavē seriālu par detalizētu 2005. gada tiesas procesa rekonstrukciju, intervijām ar cilvēkiem, kuri piedalījās tiesas procesā, mēģinājumu parādīt juridiskos un mediju aspektus, kvalitatīvu dokumentārās filmas veidošanas procesu.
Šokējošās atklāsmes
Seriāla galvenais mērķis ir parādīt, cik sarežģīts un pretrunīgs bija 2005. gada tiesas process. Daudzas «šokējošās atklāsmes» nav jaunas, taču tās tiek apvienotas stāstījumā, kas rada spēcīgu emocionālo iespaidu. Nozīmīgākās atklāsmes saistītas ar liecībām par Džeksona attiecībām ar bērniem, viņa iespējamo atkarību no medikamentiem, aizkulišu notikumiem tiesas procesa laikā, apsūdzībām par mēģinājumiem diskreditēt apsūdzētāju ģimenes un slavas ietekmi uz izmeklēšanu. Seriāls arī uzsver, cik lielā mērā mediju uzmanība un fanu kults ietekmēja sabiedrības uztveri par lietu.
Britu žurnālistu Martinu Baširu filmas veidošanas laikā par Maiklu Džeksonu apstulbinājusi atklāsme, ka dziedātājs guļ vienā gultā kopā ar bērniem. Viņš sapratis, ka ir uzdūries kaut kam ārkārtīgi nozīmīgam, bet sensācijas apmērus sapratis tikai vēlāk. 2005. gada tiesas prāvā Baširu izsauca kā prokuratūras pirmo liecinieku. Viņš bija pārbijies liecināt pret Džeksonu, kura komanda cītīgi strādāja, lai diskreditētu Bašira dokumentāro filmu, ko zvērinātajiem parādīja pilnā garumā un kura ārkārtīgi atbalstošie fani katru dienu pulcējās pie tiesas ēkas.
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Makolijs Kalkins un Maikls Džeksons
Filmas „Viens pats mājās” zvaigzne Makolijs Kalkins un popmūzikas karalis Maikls Džeksons bija labākie draugi.
Džeksons esot lūdzis savu palīgu pasūtīt materiālus, kuros attēlota bērnu seksuālā izmantošana. Seriālā intervēts bijušais Maikla Džeksona krīzes sabiedrisko attiecību speciālists un preses pārstāvis Vinsents Āmens, kurš uzskata, ka dziedātājs ir vainīgs bērnu seksuālajā izmantošanā. Āmens nofilmējis videomateriālu, kurā pārskatīta soma, no kuras likts atbrīvoties un kurā atradies pornožurnāls, kas reklamē materiālus ar bērnu seksuālu izmantošanu un ko varēja iegādāties pa pastu, turklāt vairāki virsraksti žurnālā bija iekrāsoti ar marķieri.
Seriālā atklāta arī epizode, kad policija veikusi reidu «Neverland Ranch» 2003. gadā un neviens nav zinājis, kur atrodas Džeksons. Kamēr tiesībsargājošās iestādes izdevušas orderi, viņš esot rīkojis trakas ballītes Lasvegasas villā un izklaidējies ar nepilngadīgiem vācu zēniem. Savukārt Maikla Džeksona ģimenei vairāk rūpējusi zīmola reputācija, nevis Maikla vaina vai nevainīgums. Vairāki ģimenes locekļi jutās apdraudēti izmeklēšanas dēļ un pauda bažas, ka tā «iznīcinās to, ko mēs esam uzcēluši».
Iepriekš neredzēti attēli no Maiklam Džeksonam piederējušās Nekurzeme rančo
Slaveno „Nekurzemes” rančo popmūzikas karalis Maikls Džeksons iegādājās 1988. gadā, kad bija popularitātes virsotnē. Viņš savā īpašumā izbūvēja nelielu dzelzceļu, ...
Džeksons savam advokātam Braienam Oksmanam esot lūdzis atrast kompromitējošu informāciju par apsūdzību izvirzījušo Arvizo ģimeni, lai diskreditētu lieciniekus un parādītu, ka viņi ir neuzticami. Oksmanam tas izdevies, tādējādi pierādot, ka ģimene melo par Džeksona vardarbību, lai gūtu finansiālu labumu. Uzzinot spriedumu, Gevins Arvizo bijis pārsteigts, kāpēc viņam neviens nav noticējis.
Zvērināto vidū bija Melisa Herarda, kura kopš bērnības ir Maikla fane. Viņa atceras, ka tiesas prāvas laikā īpaši pārliecinoša bijusi horeogrāfa Veida Robsona liecība. Viņa tai noticēja, bet pārējie neticēja. Apspriedes laikā tiesas izpildītājam lūgts paziņot tiesnesim, ka zvērinātie ir «nonākuši strupceļā» un viņiem nepieciešama palīdzība. Tiesnesis atbildēja: «Mēs nepasludināsim tiesas procesu par spēkā neesošu. Jūs tur sēdēsiet un vienosieties.» Zvērinātie nolēma, ka Džeksons nav vainīgs. Pēc sprieduma pasludināšanas pūlis ārpusē gavilējis, bet Maikls pagriezies, ieskatījies viņai acīs un pateicis paldies.
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Seriāls atgriežas arī pie 1993. gada lietas, kad Džeksonu apsūdzēja par uzmākšanos 13 gadus vecam zēnam Džordanam Čandleram, kur pierādījumu trūkuma dēļ lieta beidzās ar ārpustiesas izlīgumu un pēc kuras Džeksona biogrāfs Rendijs Tamborelli ieteica Maiklam turēties pa gabalu no bērniem.
Apsūdzības lielākais klupšanas akmens bija Džeksona bijusī sieva Debija Rova, kura piekrita liecināt, jo apsūdzības pārstāvji uzskatīja, ka viņas rīcībā ir izšķiroša informācija par Džeksonu un viņa attiecībām ar bērniem. Viņa salūza, tiklīdz kā ienāca tiesas zālē, emocijām gūstot virsroku un nostājoties Maikla pusē.
Vainīgs vai nevainīgs?
Interesantu pavērsienu var iegūt, paralēli skatoties «Discovery+» dokumentāro filmu «Michael Jackson: A Faking It Special» (2021), kurā uzvedības analītiķi, valodnieki un tiesu psihologi analizē Džeksona intervijas, publiskos izteikumus un ķermeņa valodu, lai novērtētu, vai viņa teiktais šķiet patiess vai maldinošs. Eksperti secināja, ka Džeksons drīzāk bijis ekstravaganta personība, kurai noteiktos brīžos pietrūcis gudru padomdevēju un mentoru, kas spētu ievirzīt pareizajās sliedēs, kurus uzklausītu un kuros ieklausītos bez izdabāšanas superzvaigznes iegribām un ego, nevis seksuāls maniaks.