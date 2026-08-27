Gaumīga baidīšanās seriālā "Widow's Bay". Spilgtās sensācijas recenzija
No ārpasaules izolēta sala ar šausminošu vēsturi un māņticīgiem ļautiņiem ir piemērota vieta spoku stāstiem, par to šaubu nav. Ja tam visam pievieno krietnu devu tumša, bet gaumīga humora, dzimst viena no pēdējo gadu spilgtākajām sensācijām seriālu pasaulē – daudzsēriju šausmu stāsts "Atraitnes līcis".
Jāsaka godīgi, pirms «Atraitnes līča» nonākšanas «Apple TV» straumēšanas vietnē tas nebija nonācis pat ne tuvu manam «noteikti jānoskatās» seriālu sarakstam, bet jau pavisam drīz pēc pirmo pāris sēriju publicēšanas arvien biežāk manīju to dažādos forumos un sociālajos tīklos starp šīgada labākajiem skatāmgabaliem. Tieši šī no mutes mutē jeb, kā mūsdienās precīzāk būtu, no komentāra uz komentāru reklāma nostrādāja, sagaidīju visas sērijas un ķēros klāt.
Ziniet, kā mēdz notikt ar lietām, kuras pārlieku slavē?! Mēs liekam lielas cerības uz tām, un vilšanās ir gandrīz neizbēgama. «Atraitnes līcis» nav tas gadījums – tas ir patiesi kvalitatīvs, niansēs līdz perfekcijai nostrādāts desmit sēriju spoku stāsts, kas izklaidēs gan vienkārši kvalitatīvu šausmiņu cienītājus, gan, nebīšos šī vārda, kino gardēžus.
Ļaunās priekšnojautas
Seriāla darbība notiek uz nelielas salas Jaunanglijā, kur saimnieko apņēmīgais un gana ambiciozais mērs Toms Loftiss (Metjū Rīss). Viņš ārpasaules un dieva piemirsto nostūri grib padarīt par tūristu iecienītu galamērķi, bet šī mērķa sasniegšanai šķēršļus liek ne tikai vietējo iedzīvotāju gluži vai apātiskā atturība, bet arī neizskaidrojami tumšie spēki, kas valda pār salu. Viesnīca, kurā nakšņot baidās pat tās īpašnieks, nostāsti par senu lāstu, noslēpumainas nāves un nepārprotamas slepkavības – nekas no tā pilsētiņas mēram nešķiet pietiekams iemesls atmest iecerēto, bet pamazām viņš piedzīvo apjausmu, kādu cenu par viņa sapņa īstenošanu var maksāt viņš pats un pārējie salas iedzīvotāji.
Par to, cik paliekošu iespaidu atstāj šī seriāla pirmā sezona, negaidīti pārliecinājos kādu nedēļu pēc noslēguma sērijas noskatīšanās. Biju devusies atvaļinājumā uz Skotiju, kur, protams, starp apskates objektiem bija arī Danotaras pilsdrupas Ziemeļjūras krastā. Ideāls laiks, saule, zilas debesis, bet pēkšņi vējš no jūras sāka pūst miglas vālus, kas pārdesmit minūšu laikā skatienam noslēpa ne tikai pili, bet visu apkārtni. Neko tādu nebiju piedzīvojusi, bet atmiņas par «Atraitnes līci» galvā lika raisīties fantāzijām, kas gribot negribot lika pielikt soli, pa vientuļo taciņu jožot uz tuvējo pilsētu.
Nav tā, ka «Atraitnes līcī» visu laiku notiktu kaut kas šausminošs. Nē, bet daudz biedējošāka ir tieši ļaunā priekšnojauta, ka tūdaļ, tūdaļ kaut kas atgadīsies. Vēl jo bailīgāk ir tādēļ, ka nav iespējams stāties aci pret aci pretī ļaunumam, jo tā ir pati sala un tumšie ūdeņi, kas to apskalo. Sala ir kā vēl viens tēls spilgtajā varoņu buķetē, un tā ir untumaina, neprognozējama un ļoti, ļoti privātīpašnieciska – ja kāds uz salas ir piedzimis, dzīvs viņš projām netiks. Viņš pieder salai. Arī tad, ja tas ir mēra dēls.
Asprātīgs prāta mežģis
Šausmu komēdija nav žanrs, ar ko tiekam pārāk bieži lutināti, tomēr pēdējos gados esam piedzīvojuši vairākus veiksmes stāstus. Kā spilgtākie piemēri un «Atraitnes līča» līdzinieki kvalitātes un gaumīguma ziņā noteikti jāmin «Netflix» paspārnē tapušais «Santa Clarita Diet» ar Drū Berimoru galvenajā lomā un mokumentārijs jeb viltotais dokumentālais stāsts par vampīru dzīvi mūsdienās «What We Do in the Shadows», kas piedzīvoja sešas sezonas. Līdzības var vilkt arī ar šovasar iznākušo «Netflix» šausmu stāstu «The Boroughs». Ar to saistījām lielas cerības, jo seriālu veidoja brāļi Mets un Ross Daferi, kuri radījuši pasaulslaveno un neticami veiksmīgo seriālu «Stranger Things», tomēr «Atraitnes līcim» to izdevies pārspēt it visos līmeņos. To apliecina arī jūlija sākumā publicētais «Emmy» balvu nomināciju saraksts – «Atraitnes līcis» ar 19 nominācijām ieņem trešo vietu nomināciju līderu topā, atpaliekot no ātrās palīdzības spriedzes seriāla «The Pitt» un komēdiju seriāla «Hacks».
Seriāla veiksme noteikti ir ne tikai pats stāsts, kurā prasmīgi savijas senas leģendas un ironija par mūsdienu cilvēka izaicinājumiem, un vizuālie risinājumi, bet arī aktieru izvēle. Galvenā – šķietami bailīgā un biklā pilsēta mēra, kurš tik ļoti vēlas kontrolēt situāciju, kad viss acīmredzami un katastrofāli slīd ārā no rokām – loma uzticēta Velsas aktierim Metjū Rīsam, kurš skatītāju un arī kritiķu atzinību iemantojis ar darbu tādos seriālos kā «Brothers and Sisters», «The Americans», «Perry Mason», «The Beast in Me» un citos. Noteikti nevar nepieminēt britu aktrisi Keitu O’Flinu ekscentriskās mēra palīdzes Patrīcijas lomā un amerikāņu aktieri Stīvenu Rūtu pašpasludinātā pilsētas aizstāvja, vietējos mītus un alkoholu mīlošā Vika lomā.
«Atraitnes līcis», kā jau tas piederas labiem šausmu stāstiem, liek skatītājam ne tikai vienkārši baidīties, bet arī jautāt un meklēt iespējamos skaidrojumus lietām, kas notiek uz nelaimīgās salas. Seriāls ir pārsātināts ar norādēm, mīklainiem mājieniem un atsaucēm uz šausmu kino klasiku, bet stāsts ir veidots tik prasmīgi, ka arī tie, kuri visu nespēj vai gluži vienkārši nevēlas pamanīt, var gluži vienkārši izbaudīt skatīšanās prieku bez liekiem jautājumiem un urķēšanās. Vienkārši sakot – tas ir gudrs un daudzslāņains, bet reizē arī tīkami pieticīgs un bez ambīcijām iztaisīties par «augsto mākslu». Nevar nepamanīt, cik ļoti scenārija autori Keitiju Dipoldu ir ietekmējusi šausmu žanra karaļa Stīvena Kinga daiļrade, tā ka šī rakstnieka darbu cienītāji ar «Atraitnes līci» iegūs vēl papildu dimensiju – aizraujošu Kinga ikonisko darbu atsauču meklēšanas spēli.
Gaidām turpinājumu
Kapteiņa istaba vietējā viesnīcā, kurā 30 pavadītās sekundes pārbiedē viesnīcas īpašnieku, no mirušajiem augšāmcelts pilsētiņas dibinātājs, mēra palīdzes rīkota ballīte, kas gandrīz kļūst par masveida traģēdiju, savas sievas un dēla mātes noslēpums, kuru glabā pilsētiņas mērs, pirms daudziem gadiem notikušas jaunu sieviešu slepkavības, kuru vaininieks tā arī nav notverts un, iespējams, mīt turpat, pilsētiņā. Šī ir tikai neliela daļa no sižeta pavērsieniem, kas notiek desmit sērijās.
Laiks uz salas rit citādi, daudzu varoņu vecums ir nenosakāms, modernie saziņas līdzekļi un internets, šķiet, nav savienojami ar tumšajiem spēkiem, ko slēpj sala. Lai gan stāsts ir par mūsdienām, tas tikpat labi varētu notikt astoņdesmitajos, un tieši šī izolētā laika un telpas izjūta visam piešauj vēl šķipsnu maģiskas pievilcības, kas, sākot skatīties, neļauj atrauties.
Uz dažiem jautājumiem par baisajiem notikumiem uz salas pirmā sezona sniedz atbildes, bet tikpat daudz jautājumu paliek neatbildēti un it kā garāmejot izkaisītās norādes vērīgākajiem skatītājiem liek uzdot arvien jaunus jautājumus. Labā ziņa – atliek tikai bruņoties ar nedaudz pacietības, jo jau ir zināms, ka «Atraitnes līcis» piedzīvos turpinājumu.