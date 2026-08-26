Egils Levits sajūsmā par Latvijas vēso vasaru
Bijušais Valsts prezidents Egils Levits šovasar izbauda nesteidzīgu dzīves ritmu un vairākas nedēļas pavada savā lauku īpašumā.
“Man tagad vairākas nedēļas ir brīvas, es baudu Latvijas vasaru. Man ir ļoti daudz konferenču, kurās jāpiedalās, un lekcijas jālasa Latvijā, Eiropā, Amerikā. Dažiem Latvijas vasara liekas pavēsa, bet man tādi laikapstākļi ir tieši laikā,” viņš pastāstījis žurnālam "Kas Jauns". Laukos Levits mēdz nesteidzīgi nodoties dažādiem hobijiem. “Es vienkārši esmu laukos, un tur es tā mierīgā garā kaut ko rakstu, kaut ko lasu. Tā ir mana vasara,” saka bijušais prezidents.
Seko pasaules notikumiem
Lasīšana Levitam nav tikai izklaide. Brīvajā laikā bijušais Valsts prezidents pievēršas tēmām, kas viņu profesionāli interesējušas gadiem. “Pārsvarā gan lasu zinātniskas grāmatas, jā, būtībā par demokrātijas un valststiesību jautājumiem.” Levits regulāri seko līdzi arī starptautiskajai presei. Viņa lasāmvielas klāstā ir dažādu Eiropas valstu un ASV preses izdevumi. "The New York Times" Levits lasa neregulāri, savukārt regulāri pievēršas Vācijas izdevumam "Frankfurter Allgemeine Zeitung", Francijas "Le Monde", kā arī britu laikrakstam "The Guardian".
Lepojas ar politisku mākslas darbu
Arī māksla ir daļa no bijušā prezidenta ikdienas – viņam patīk apskatīt dažādus mākslas darbus un apmeklēt izstādes. Mākslas darbi ir arī viņa kolekcijā. “Man ir divi Ilmāra Blumberga darbi, kas man ļoti patīk. Viens saucas Eiropas dzimšana. Tas vizuāli ir ļoti interesants. Man patīk tā tematika, jo es, protams, esmu proeiropeists,” viņš norāda.
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Vasaras baudīšana laukos neiztiek arī bez paša dārza labumiem. Tur aug tomāti, zaļie zirnīši un citi sezonas gardumi, bet šogad īpaši bagātīga solās būt ābolu raža. “Nu jā, mums tur aug šis tas, aug tomāti, vajadzētu būt jau diezgan sarkaniem. Tur ir zaļie zirnīši. Ābolu šogad tik daudz, ka nezinu, kur likt. Man lauku mājās ir deviņas ābeles, un visas ir pilnas,” par šā gada ražu saka Levits. Par ābolu likteni gan viņam jau ir dažas idejas, daļa varētu tikt pārstrādāta sulā.
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