"Harija Potera" zvaigzne Evanna Linča apprecējusies. Bez maģijas neiztiek arī viņas īstajā dzīvē!
Īru aktrise un aktīviste Evanna Linča, kura "Harija Potera" filmu franšīzē atveidoja Lunu Mīlabu, apprecējusies ar francūzi Denisu Skineru. Pāris saderinājās 2023. gadā pēc divus gadus ilgām attiecībām.
Evanna Linča un Deniss Skiners kāzas nosvinēja Viltona mūzikas zālē Londonā 21. augustā. Par to pirmdien ziņoja žurnāls “Vogue”. 35 gadus vecā aktrise, kura popularitāti iemantoja ar Lunas Mīlabas lomu Harija Potera filmu sērijā, atklāja, ka par kāzu datumu iepriekš apspriedusies ar astrologu. Viņai ieteikts izvairīties no 12. augusta, kad bija Saules aptumsums.
Kāzu norises vietai Linčas dzīvē bija īpaša nozīme. Viņa atklāja, ka pirms pieciem gadiem māsīca, kura sevi dēvē par īstu raganu, tieši šeit veikusi viņai mīlestības burvestību.
Par savu kāzu kleitu aktrise žurnālam “Vogue” stāstīja, ka vienmēr zinājusi – vēlas lielus, kuplus svārkus ar stingras formas augšdaļu. Īsto kleitu viņai izdevies atrast tikai dažas nedēļas pirms kāzām. Kuplos svārkus viņa papildināja ar austrāliešu luksusa zīmola “Moira Hughes” korseti, ko piedāvāja salons “Ellie Sanderson”. Koptēlu noslēdza plīvurs ar pērlītēm un vegāniem draudzīgi augstpapēžu apavi.
Savukārt līgavainis Deniss Skiners bija izvēlējies sūnu zaļu velveta uzvalku no “Suit Supply”. Jaunlaulātie savu pirmo deju dejoja pie Greiema Neša dziesmas “Our House”, klātesot 110 viesiem un viņu četrkājainajam mīlulim sunim Malo.