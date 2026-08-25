Zināms, ar kuru filmu šogad tiks atklāts Rīgas starptautiskais kino festivāls
15. oktobrī Rīgas starptautiskais kino festivāls tiks atklāts ar pašmāju kino ainavai īpašu darbu - Rīgā filmēto dāņu režisores Majas el Tūhī jaunāko filmu "Nezināmā sieviete".
Psiholoģiski nokaitētā vēsturiskā drāma, kas Rīgas starptautiskā kino festivāls (Riga IFF) atklāšanas vakarā svinēs Baltijas pirmizrādi, ir izsmalcināts stāsts par pagātnes noslēpumiem, kas pēckara haosā apdraud jaunas mājkalpotājas nākotni.
Turpinot tradīciju ik gadu Riga IFF norisi atklāt ar Latvijas filmas seansu, festivāla 13. sezonā šis gods uzticēts režisores Majas el Tūhī vēsturiskās drāmai “Nezināmā sieviete” ("Kvinde ukendt"), kas piedzīvos Baltijas pirmizrādi. Dānijas, Zviedrijas un Latvijas kino veidotāju sadarbībā tapusī “Nezināmā sieviete”, kas lielākoties filmēta Rīgā, pasaules pirmizrādi aizvadīs 6. septembrī Venēcijā – tā ir pirmā Latvijas līdzveidotā filma, kas iekļauta Venēcijas kinofestivāla prestižajā galvenajā konkursā. Iepazīstinot ar festivāla atklāšanas vakara seansu, Riga IFF vadītāja Liene Treimane stāsta: "Festivāla atklāšanai vienmēr meklējam darbu, kas pats par sevi ir notikums. “Nezināmajā sievietē” apvienojas vairākas mums būtiskas kvalitātes – spēcīgs autorkino, Latvijas kino profesionāļu klātbūtne nozīmīgā starptautiskā projektā un stāsts, kas, lai arī norisinās pēckara Dānijā, ļoti tieši sasaucas arī ar šodienu. Filma izgaismo vainu, kaunu un sabiedrības nepieciešamību atrast kādu, kuru sodīt, atklājot, cik viegli kolektīvas alkas pēc taisnīguma var pārvērsties nežēlībā. Mums ir milzīgs gandarījums Riga IFF atklāt ar filmu, kuras ceļš ved no filmēšanas laukumiem Rīgā uz Venēcijas galveno konkursu un pēc tam – atpakaļ uz Rīgu, kur tā piedzīvos Baltijas pirmizrādi."
Majas el Tūhī, kas Latvijas skatītājiem pazīstama kā vairāku “Netflix” seriāla “Kronis” (2016–2023) sēriju režisore, jaunākā filma ir spriedzes un empātijas piepildīta drāma, kas centrā izvirza sievieti, kura riskē un izraisa sabiedrības dusmas. Filma skatītāju aizved uz nule atbrīvoto Dāniju neilgi pēc Otrā pasaules kara noslēguma. Jaunai mājkalpotājai (lomā dāņu aktrise Matilde Arsela), gatavojoties laulībām ar turīgu, par viņu vecāku atraitni, jādara viss iespējamais, lai, par spīti apkaunojošam pagātnes noslēpumam, nosargātu nama saimnieces statusu.
Filma tapusi Dānijas un Zviedrijas filmu studiju “Nordisk Film” un Latvijas filmu studijas “Nafta Films” sadarbībā. Tās veidošanā iesaistījies plašs Latvijas kino profesionāļu loks: kopproducente Madara Kalniņa, filmas otrais mākslinieks Kārlis Utināns, kostīmu māksliniece Jūlija Volkinšteine, aktieru un masu skatu atlases vadītāja Latvijā Marta Dzene, skaņas ieraksta režisors Mārtiņš Rozentāls, gaismu mākslinieks Aleksandrs Čerkašins, filmas ražošanas vadītāja Latvijā Agate Prozoroviča, filmēšanas vietu Latvijā vadītāja Ingrīda Nagle, scenārija uzraudze Anna Bijubena un fotogrāfs Andrejs Strokins.
“Ir īpašs gandarījums, ka pēc pasaules pirmizrādes Venēcijā filma nonāks pie Baltijas skatītājiem tieši Rīgā – pilsētā, kur aizvadītas 25 no 28 filmēšanas dienām un ik dienu strādāja plaša Latvijas kino komanda. Pēc Venēcijas Riga IFF atklāšanas vakars būs nākamais nozīmīgais pieturas punkts filmas ceļā – iespēja Baltijas skatītājiem pirmajiem piedzīvot darbu, kura tapšanā tik nozīmīgu lomu spēlēja Latvijas komanda. Mums kā kopproducentiem ir īpašs prieks par šo komandas ieguldījumu, un ceru, ka arī pašmāju publika novērtēs gan filmas emocionālo spēku, gan Latvijas kino profesionāļu veikumu tās tapšanā,” filmas pirmizrādīšanu pašmāju skatītājiem Riga IFF atklāšanas vakarā komentē tās kopproducente Madara Kalniņa.
“Nezināmā sieviete” Baltijas pirmizrāde gaidāma festivāla pirmajā dienā, 15. oktobrī, pulksten 19 kinoteātra “Splendid Palace” lielajā zālē. Riga IFF norisināsies no 15. līdz 25. oktobrim festivāla mājvietā “Splendid Palace”, kā arī kinoteātrī “Forum Cinemas”, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Rotko muzejā Daugavpilī, “Kino Cēsis”, “Siguldas devons” un citās norises vietās. 11 dienās un vairāk nekā 100 seansos devīzes “Tu esi šeit” vadītā programma kalpos par uzticamu ceļvedi ārpus ierastā kino piedāvājuma un aicinās atklāt unikālus stāstus, spilgtas emocijas un aktuālā kino virsotnes.