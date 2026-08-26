Teilore Svifta pēc kāzām ievieš interesantas pārmaiņas vīrabrāļa ģimenē
Kailija Kelsija atklājusi jautrus un sirsnīgus jaunumus par ģimenes dzīvi kopā ar superzvaigzni Teilori Sviftu, kura ir viņas vīra Džeisona Kelsija brāļasieva.
Pēc kāzām ar Trevisu Kelsiju amerikāņu popzvaigzne Teilore Svifta savā jaunajā ģimenē ienesusi lielu mīlestību pret kaķiem jeb kā saka svaine Kailija – dziedātāja ienākusi Kelsiju ģimenē ar “kaķu mammas” enerģiju.
Teilore Svifta un viņas kaķene Olīvija Bensone
34 gadus vecajai bijušajai golfa trenerei ar vīru Džeisonu Kelsiju ir četras kopīgas meitas – Vaijata Elizabete, Eliota Reja, Beneta Lūvelina un Finlija Anna. Kailija atklājusi, ka meitenes pamazām kļuvušas par īstām kaķu mīļotājām, un lielu lomu tajā spēlējusi "tante Teilore", kura ar saviem trim pūkainajiem mīluļiem viņās pamodinājusi īpašu mīlestību pret šiem dzīvniekiem.
Kailija stāstīja: "Es uzaugu mājās, kur vienmēr bija gan kaķi, gan suņi. Mūsu bērnu dzīvē ir cilvēki, kuri viņus iedvesmo, un tante Teilore ir viena no lielākajām ietekmēm. Esot kopā ar viņu, meitenes var pavadīt laiku ar viņas kaķiem. Kad mēs atgriežamies mājās, kur kaķu nav, viņas saka: "Bet mēs gribam kaķus!""
❤️| Kylie Kelce reveals that Taylor Swift is a major influence on her kids’ love for cats, thanks to their time around her three cats. pic.twitter.com/mfQbNMPpGQ— The Swift Times (@TimesSwift) August 20, 2026
Pēc video fragmenta nonākšanas sociālajos tīklos fani aktīvi iesaistījās komentāros. Viens rakstīja: "Kailijai vienkārši vajag iegādāties kaķi!" Otrs komentētājs aicināja: “Visiem vajadzētu pārpludināt Džeisona privātās ziņas un pārliecināt viņu beidzot iegādāties kaķi." Savukārt vēl kāds piebilda: "Ja vien mēs varētu zināt, kas patiesībā notiek Džeisona prātā."
Citi fani sajūsmināti komentēja: "Man ļoti patīk tas, kas ar viņiem notiek!!! Arī tante Teilore!" un "Tante Teilore!!! Mana sirds izkusa."
Teilorei Sviftai ir trīs kaķi – Meredita Greja, Olīvija Bensone un Bendžamins Batons.