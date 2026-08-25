Festivāls "Roks par brīvību" Skrundā 2026. gada augustā
2026. gada 22. augustā Skrundā norisinājās festivāls "Roks par brīvību".
FOTO: "Dzelzs vilks", "Pienvedēja piedzīvojumi", Miks Galvanovskis - Skrundā vareni dimd festivāls "Roks par brīvību"
Aizvadītās nedēļas nogalē, 22. augustā, Skrundā norisinājās festivāls "Roks par brīvību".
Lai gan sākotnēji pasākums tika plānots Skrundas Pilskalna estrādē, slikto laikapstākļu dēļ tas tika pārcelts uz Skrundas kultūras namu. Īpašā norises vietas maiņa pasākumam piešķīra papildu emocionālo vērtību - mājīgā un tuvā gaisotne radīja nepastarpinātu kopības sajūtu, ļaujot apmeklētājiem un mūziķiem pieredzēt patiesi jaudīgu rokmūzikas brīvības garu.
Festivāla vakara programmā skatītājus enerģiski uzlādēja Latvijas rokmūzikas leģendas un populāri mākslinieki - grupas “Canzone”, “Mr.Rally”, “Dzelzs vilks”, “Pienvedēja piedzīvojumi”, “R.A.P.”, kā arī Miks Galvanovskis.
Svarīga dienas daļa bija šī gada jaunums: jauno izpildītāju konkurss, kas deva iespēju drosmīgiem uzlecošajiem talantiem pieteikt sevi plašākai auditorijai. Konkurss norisinājās četrās vecuma grupās (solistiem un popgrupām).