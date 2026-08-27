Holivudas zvaigzni Mārgaritu Kvoliju izsmej par dīvainajām "baso pēdu" sandalēm, ko dēvē par neglītākajām kurpēm pasaulē
Aktrises Mārgaritas Kvolijas apavu izvēle izraisījusi plašu uzmanību – kāds reportieris ar humoru komentēja viņas neparastās “Chanel” sandales, kas radījušas iespaidu, ka ekrāna zvaigzne uz sarkanā paklāja ieradusies basām kājām.
Populārās aktrises Endijas Makdauelas meita Margarita Kvolija pirms dažām dienām apmeklēja savas jaunās filmas “The Dog Stars”, kurā viņa filmējusies kopā ar Džeikobu Elordi, pirmizrādi. Saviesīgajam sarkanā paklāja pasākumam viņa bija izvēlējusies neparastas “baso pēdu” sandales no zīmola “Chanel” 2027. gada kolekcijas.
Šie apavi maksā no 1600 līdz 3000 ASV dolāriem, atkarībā no modeļa, un internetā jau ieguvuši “neglītāko kurpju pasaulē” reputāciju.
Mārgarita Kvolija un viņas “baso kāju” apavi filmas pirmizrādes vakarā
Dodoties garām žurnālistiem, populārās TV rīta programmas “Good Morning America” reportieris Džeimss Longmens atzina, ka izvēle ierasties “basām kājām” vienā no Londonas slavenākajām vietām ir diezgan neparasta izvēle.
Video, kas publicēts raidījuma “Instagram” kontā, žurnālists jautāja aktrisei: "Vai jūs esat basām kājām?" Uz to Kvolija atbildēja: “Jā! Man ir tās mazās “Chanel” kurpes.” Reportieris pajokoja: “Tātad jūs esat “Chanel” basām kājām. Es esmu no Londonas – staigāt basām kājām Lesteras laukumā tomēr ir drosmīgs lēmums!”
Arī fani internetā bija neizpratnē par aktrises apavu izvēli. Viens komentētājs rakstīja: “Es nespēju noticēt, ka patiešām kāds ir uzvilcis šīs “Chanel” kurpes!”
“Kas notiks, ja viņai vajadzēs ieiet publiskajā tualetē?! Izskatās, ka inflācija ir skārusi arī modi – pilnas kurpes izgatavošana laikam kļuvusi pārāk dārga,” ironizēja otrs. “Šķiet, ka modes industrija šobrīd mūs vienkārši izsmej,” piebilda trešais, bet ceturtais pamatoti secināja: “Tātad viņa samaksāja pilnu cenu par apaviem, kas ir tikai ceturtā daļa no īstas kurpes.” Vēl tīmekļa lietotāji rakstīja: “Man nav iebildumu, ka viņa staigā basām kājām... bet “Chanel” šoreiz tiešām izskatās pēc joka”, “Jā, es nemaksātu par puskurpi”, “Nabadzīte, viņa aizmirsa savas kurpes. Pirmais saviesīgais vakars brīvas sievietes statusā un šīs ir kurpes, kādās viņa iziet? Vismaz grims izskatās labi”, “Man ļoti patīk Mārgarita, bet man nepatīk šīs ‘kurpes’.”
Divas reizes “Zelta globusam” nominētā aktrise pirmizrādes vakarā bija tērpusies melnā kleitā ar dziļu V veida izgriezumu un bārkstīm. Vakarkleitas piegriezums lieliski akcentēja viņas nevainojamo figūru.
Pretrunīgi vērtētās “baso pēdu” kurpes pirmo reizi tika demonstrētas “Chanel” Cruise 2026/27 modes skatē aprīlī.
Pirmizrādes vakarā Kvolijas pirkstā vairs nebija laulības gredzena. Šis ir pirmais publiskais pasākums, kuru aktrise apmeklējusi pēc ziņām par šķiršanos no vīra Džeka Antonofa.
Jūlijā tika paziņots, ka pāris pēc gandrīz trīs laulības gadiem ir izšķīries. Aktrises pārstāvis portālam TMZ to apstiprināja, norādot, ka iemesls nav saistīts ar neuzticību.
Kvolija un 13 "Grammy" balvu ieguvējs Antonofs pēdējo reizi kopā publiski redzēti "Grammy" balvu ceremonijā šā gada 1. februārī.