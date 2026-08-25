“Es vairs nevaru”: publiskā pasākumā fiksēts saspringts brīdis starp Donaldu un Melāniju Trampiem. VIDEO
ASV prezidents Donalds Tramps un pirmā lēdija Melānija Trampa atkal nonākuši uzmanības centrā pēc tam, kad publiskā pasākumā kameras fiksēja abu šķietami saspringtu sarunu. Video strauji izplatījies sociālajos tīklos, bet īpašu uzmanību piesaistījusi lasītāja no lūpām versija par to, ko Melānija varētu būt teikusi vīram.
Donalds un Melānija Trampi svētdien, 23. augustā, kopā apmeklēja “Freedom 250” IndyCar sacīkstes Vašingtonā. Prezidents un pirmā lēdija pirms sacensībām veica arī ceremoniālu apli prezidenta limuzīnā, bet vēlāk Tramps deva zaļās gaismas signālu sacīkšu sākumam.
Taču uzmanību piesaistīja kāds aptuveni 26 sekundes ilgs video fragments, kurā laulātie redzami sarunājamies tribīnēs. Melānija vairākkārt pieliecas tuvāk vīram, bet abu sejas izteiksmes sociālajos tīklos izraisījušas spekulācijas, ka saruna bijusi saspringta.
This conversation between President Trump and Melania Trump actually seemed to start out somewhat positive a few minutes before this clip starts but as you can see, it didn’t end that way pic.twitter.com/vGTHnrSmIt— Acyn (@Acyn) August 23, 2026
No lūpām lasītājs Džeremijs Frīmens piedāvājis savu versiju par to, kas sarunas laikā ticis pateikts. Pēc viņa interpretācijas, Melānija kādā brīdī sacījusi: “Tā ir problēma, cilvēki reaģē.” Tramps esot atbildējis, ka viņi to pārtrauks.
Pēc tam Melānija, kā apgalvo Frīmens, jautājusi: “Tiešām?”, bet vēlāk piebildusi, ka “tas notika divas reizes”. Tramps esot atbildējis: “Es zinu.” Sarunas beigās pirmā lēdija, pēc Frīmena interpretācijas, sacījusi: “Es vairs nevaru.”
Ar to pietika, lai sociālajos tīklos sāktos aktīvas diskusijas par Trampu attiecībām. Daļai skatītāju šķitis, ka pāris strīdas, kamēr citi norādījuši, ka no īsa video fragmenta nav iespējams izdarīt secinājumus par sarunas saturu vai abu savstarpējām attiecībām.
Kāds komentētājs norādījis, ka izskatoties pēc “nopietnas sarunas par kaut ko”, savukārt citi pievērsuši uzmanību tam, ka abi publiski sarunājušies ilgāk nekā ierasts. Pēc sarunas Melānija piecēlās un devās prom no savas vietas. Arī šis brīdis internetā izraisīja jaunus minējumus, taču nav publiski apstiprināts, ka viņas aiziešana būtu bijusi saistīta ar sarunu ar prezidentu.
Sacīkstes bija viena no Melānijas Trampas retākajām pēdējā laika publiskajām parādīšanās reizēm. “Freedom 250” sacīkšu laikā Melānija sniedza retu interviju, kurā stāstīja par savu interesi par automašīnām un autosportu jau bērnībā Slovēnijā.
Savukārt pašas svētdienas sacīkstes bija plašs pasākums ASV 250. gadadienas svinību ietvaros. Vašingtonas ielās notikušās sacensības vēroja liels skatītāju skaits, bet par uzvarētāju kļuva amerikāņu pilots Kails Kērkvuds.
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