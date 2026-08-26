"Dramatiska, vieglprātīga un visai smieklīga," - ar jaunu dziesmu fanus iepriecina Marta
Dziedātāja un dziesmu autore Marta Grigale klausītājiem nodod savu jaunāko singlu, kas vienlaikus radīts divās versijās: "Bezmiegs" latviešu un "Sleep Score" angļu valodā.
Šī ir pirmā dziesma kopš mākslinieces albuma "Wrong Woman (According to the Rule Book)" iznākšanas, ko atzinīgi novērtēja arī "BBC Radio 1". Tāpat ar šo singlu Marta uzsāk jauna minialbuma izdošanu, kas gaidāms 2027. gada pavasarī.
“Man šī dziesma šķiet dramatiska, vieglprātīga un visai smieklīga, jo tieši tāds mēdz kļūt cilvēks, kad traki iemīlas. “Bezmiegs” ir pilns pašironijas un stāsta par iemīlēšanās ietekmi uz ķermeni un prātu - tu nespēj ne paēst, ne padomāt, un ir gluži vienalga, cik neveselīgs ir bezmiegs,” jauno singlu apraksta Marta. Dziesma tapusi sadarbībā ar britu producentu, miksa un māsteringa inženieri Kristoferu Harisu, ar kuru Marta sadarbojas jau ilgstoši, un pašmāju mūziķi, dziesmas līdzautoru Arni Račinski, kurš atklāj: “Man patika pieredzēt, kā Marta piešķir vieglumu mazliet provokatīvām idejām, tāda feina pieaugušo dauzīšanās!”
25. septembrī, mēnesi pēc jaunā singla izdošanas, gaidāma Martas satikšanās ar klausītājiem solokoncertā Spīķeru koncertzālē. “Kopā ar grupu (Kaspars Grigalis, Kristens Kupčs, Jānis Polis) izpildīsim gan jaunākas, gan senākas kompozīcijas, gan šo to iepriekš nedzirdētu,” stāsta māksliniece, piebilstot, ka koncerta īpašais viesis būs Viktors Buntovskis, kura vairāku dziesmu tapšanā Marta piedalījusies kā līdzautore.