Neticams skats no augšas: sausums pārvērtis Vindzoras pils apkārtni līdz nepazīšanai
Šīs vasaras ilgstošais karstums un sausums Lielbritānijā atstājis pēdas arī vienā no slavenākajām karaļnama rezidencēm – Vindzoras pilī. Jaunā no lidmašīnas uzņemtā fotogrāfijā redzams, ka pils apkārtnes zālāji ir izdeguši un kļuvuši dzeltenbrūni.
Attēlu pirmdien publiskoja “Royal Collection Trust”, aicinot pasažierus, kuri vasarā lido uz Londonas Hītrovas lidostu, pievērst uzmanību Vindzoras pilij no putna lidojuma.
Fotogrāfijā labi saskatāma gan pati 956 gadus senā pils, gan tās apkārtne, tostarp ģeometriski izkārtotais Venēras dārzs. Taču karaļnama fanu uzmanību visvairāk piesaistīja nevis pils arhitektūra, bet gan sausuma skartā ainava.
“Es redzu sausumu...” komentēja kāds sociālo tīklu lietotājs. Cits norādīja, ka apkārtne, neraugoties uz iespaidīgo skatu, izskatās “šausmīgi sausa”, bet vēl kāds atzina, ka ir neparasti redzēt visu teritoriju tik izkaltušu. Daļa koku un dekoratīvo dzīvžogu joprojām saglabājuši zaļo krāsu, taču plašie zālāji ap pili ir acīmredzami izdeguši.
Vindzoras pils teritorija aizņem aptuveni 13 akrus jeb vairāk nekā piecus hektārus.
Vindzoras apkārtnē darbojas ūdensapgādes uzņēmumi “Thames Water” un “South East Water”, kas sausuma dēļ ieviesuši aizliegumus izmantot dārza šļūtenes. Šie ierobežojumi attiecas arī uz karaļnama rezidenci, tādēļ pils zālājus nav iespējams vienkārši regulāri laistīt ar šļūtenēm. Izņēmumi gan paredzēti saimnieciskajai darbībai.
Plašākajā Vindzoras īpašumā atrodas arī lauksaimniecības teritorijas ar slaucamajām un vaislas govīm, kā arī dējējvistām, tādēļ šīm saimniecībām ūdens izmantošanas ierobežojumi pilnā apmērā netiek piemēroti.
Līdzīgi ierobežojumi spēkā ir arī karaļa Čārlza iecienītajā Haigrovas īpašumā Glosteršīrā. Tomēr daļai turienes dārzu piemērots izņēmums. Iemesls – tajos audzē produkciju, kas tiek izmantota komerciāliem nolūkiem. No Haigrovas dārzos iegūtajām izejvielām tiek ražoti dažādi produkti, tostarp čatniji, marmelādes un medus. Karaļa veikalā pieejams arī džins, ābolu sula un citi dzērieni.
Tā kā daļa teritorijas tiek izmantota uzņēmējdarbībai, šīs platības drīkst turpināt laistīt arī šļūteņu izmantošanas aizlieguma laikā.
Pēc garās un karstās vasaras Lielbritānijā laikapstākļi sāk mainīties. Meteorologi prognozē stipras lietusgāzes un pērkona negaisus, īpaši Anglijā un Velsā. Lai gan lietus pēc ilgstošā sausuma ir ļoti gaidīts, tas rada arī jaunu risku. Izžuvusi un sacietējusi augsne lielu nokrišņu daudzumu nespēj pietiekami ātri uzsūkt, tādēļ stipru lietusgāžu gadījumā iespējama lokāla applūšana.