Keita Hadsone un Metjū Makonahijs atkal kopā? Pēc 23 gadiem top filmas "Kā zaudēt puisi 10 dienās" turpinājums
Viena no 2000. gadu populārākajām romantiskajām komēdijām varētu piedzīvot atgriešanos. “Paramount” sācis darbu pie filmas "Kā zaudēt puisi 10 dienās" (How to Lose a Guy in 10 Days) turpinājuma, un projektam jau piesaistīta oriģinālās filmas zvaigzne Keita Hadsone.
Filmas turpinājums pašlaik atrodas agrīnā izstrādes stadijā. Hadsone projektā darbosies kā producente, un studija cer, ka viņa atkal atveidos žurnālisti Endiju Andersoni. Filmas veidotāju iecere esot atgriezt arī Metjū Makonahiju, kurš 2003. gada oriģinālajā filmā spēlēja reklāmas speciālistu Bendžaminu Bariju. Tomēr pagaidām ne Hadsone, ne Makonahijs nav oficiāli apstiprināti galvenajām lomām.
Pašlaik tiek meklēts scenārists, un tieši no topošā stāsta esot atkarīgs arī galīgais aktieru sastāvs. Zināms, ka kopā ar Hadsoni filmu producēs arī Steisija Šēra, kuras darbu sarakstā ir tādas pazīstamas filmas kā “Lubene”, “Erina Brokoviča”, “Vaniļas debesis” un “Atsvabinātais Džango”.
2003. gadā iznākusī romantiskā komēdija “Kā zaudēt puisi 10 dienās” kļuva par vienu no sava žanra pazīstamākajām filmām. Hadsone tajā atveidoja žurnāla sleju autori Endiju Andersoni, kura sava raksta eksperimentam nolēma pierādīt, ka spēj panākt, lai vīrietis viņu pamestu tikai desmit dienu laikā. Viņas izvēlētais “upuris” bija Makonahija atveidotais Bendžamins Barijs, kurš tajā pašā laikā bija noslēdzis derības, ka spēs panākt, lai jebkura sieviete viņā iemīlētos. Neviens no viņiem sākotnēji nezināja par otra plānu, un no šīs situācijas izauga gan virkne komisku pārpratumu, gan abu varoņu romantiskās attiecības.
Filmā piedalījās arī Ketrina Hāna, Ādams Goldbergs, Tomass Lenons, Maikla Mišela un Šaloma Hārlova. Filmas budžets bija aptuveni 50 miljoni ASV dolāru, bet visā pasaulē tā nopelnīja gandrīz 180 miljonus dolāru.
Ideja par filmas atgriešanos gan nav pārsteidzoša. Holivudā pēdējos gados vērojams spēcīgs 1990. gadu beigu un 2000. gadu sākuma filmu nostalģijas vilnis, un pie skatītājiem atgriežas arvien vairāk tā laika populāro filmu.