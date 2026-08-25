Heilija Bībere publicē retus foto ar dēlu, un visus pārsteidz viņa talants
Heilijas un Džastina Bīberu dēls Džeks Blūzs 22. augustā nosvinēja savu otro dzimšanas dienu. Par godu svētkiem Heilija publiskojusi retus ģimenes foto un video, kuros redzams arī mazais jubilārs.
Pāris joprojām rūpējas par dēla privātumu un viņa seju publiski nerāda. Taču vienā no video redzams, kā Džeks spēlē golfu, bet citā foto viņš redzams hokeja laukumā.
Tieši golfa video piesaistījis īpašu fanu uzmanību. Daudzi bijuši pārsteigti par divgadnieka prasmi sist bumbiņu un jokojuši, ka ģimenē aug nākamais profesionālais golferis.
"Šis golfa sitiens ir ļoti iespaidīgs," rakstīja kāds fans. Cits piebilda: "Mums rokās ir profesionāls golferis!"
Heilija savā "Instagram" arī parādīja, kā ģimene nosvinējusi Džeka dzimšanas dienu, publiskojot foto ar pankūku kaudzi, putukrējumu un svecītēm.
Iepriekš Heilija stāstījusi, ka viņai ir īpaši aizraujoši vērot, kā dēlam veidojas personība un intereses. Viņš aizraujoties ar basketbolu, futbolu un tagad arī golfu.
"Vērot, kā mazs cilvēks kļūst par savu personību, ir pats foršākais. Es redzu, kā veidojas viņa raksturs un kas viņu interesē," sacīja Heilija.