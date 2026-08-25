Latvijas Televīzijas žurnāliste Anete Bērtule
Slavenības
Šodien 11:59
Par māmiņu kļuvusi televīzijas žurnāliste Anete Bērtule
Latvijas Televīzijas žurnāliste Anete Bērtule esot kļuvusi par māmiņu meitai.
Kā jau vēstīts, raidījuma "Šodienas jautājums" vadītāja Anete Bērtule aprīļa beigās pavēstīja, ka uz kādu laiku atstās Latvijas Televīzijas ēteru. "Ir gaidāmas skaistas pārmaiņas," minēja viņa.
Nu "no uzticamiem avotiem" žurnālam "Privātā Dzīve" tapis zināms, ka Anete esot kļuvusi par māmiņu meitiņai. Turklāt žurnāls pat izzinājis, ka par šo "priecīgo notikumu pirms kāda laika esot rakstīts televīzijas iekšējā čatiņā".
Anete Bērtule Latvijas Televīzijas ziņu dienestā strādā kopš 2012. gada novembra, bet raidījumu "Šodienas jautājums" tika vadījusi kopš 2020. gada augusta beigām.