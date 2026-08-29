Leģendārais Liverpūles četrinieks “The Beatles”
“Nevienam nesakiet...” 60 gadi kopš vakara, kad leģendārā grupa “Bītli” pēdējo reizi kāpa uz koncertskatuves
Grupa “Bītli” (“The Beatles”) 1966. gada 29. augustā uzstājās “Candlestick Park” stadionā Sanfrancisko, un tas kļuva par grupas pēdējo koncertu, uz kuru tika pārdotas biļetes. Pols Makartnijs vēlāk atcerējās, ka jau tajā vakarā grupas dalībniekiem bijusi sajūta, ka viņu koncertēšanas ēra tuvojas beigām: “Nevienam nesakiet, bet šis, iespējams, ir mūsu pēdējais koncerts.”
Tobrīd “Bītli” nebija vienkārši populāra grupa – viņi bija kļuvuši par globālu fenomenu, bet fanu sajūsma bija ieguvusi pat savu nosaukumu – “bītlomānija”. Kad grupa 1964. gada februārī pirmo reizi uzstājās ASV televīzijas šovā “The Ed Sullivan Show”, pārraidi noskatījās vairāk nekā 73 miljoni cilvēku. Savukārt tā paša gada aprīlī “Bītli” paveica ko nepieredzētu – visas piecas pirmās vietas ASV “Billboard Hot 100” topā vienlaikus aizņēma viņu dziesmas. Kopumā grupa ASV sasniedza 20 pirmās vietas singlu topā.
Koncertos šo popularitāti varēja ne tikai redzēt, bet arī burtiski dzirdēt. Tūkstošiem fanu kliedza tik skaļi, ka paši mūziķi uz skatuves nereti gandrīz nedzirdēja ne savus instrumentus, ne cits citu. 1965. gadā koncertā Ņujorkas “Shea Stadium” priekšā bija milzīgs skatītāju pūlis, taču tā laika skaņas tehnika nebija paredzēta šāda mēroga rokkoncertiem. Džordžs Harisons vēlāk atcerējās, ka pat īpaši sagādātie jaudīgākie pastiprinātāji izrādījušies nepietiekami.
Iemeslu aiziešanai no lielajām koncertturnejām bija daudz. Līdz 1966. gadam “Bītli” vairākus gadus bija dzīvojuši gandrīz nepārtrauktā darba režīmā. Grupas oficiālajā vēsturē norādīts, ka līdz turneju pārtraukšanai viņi bija nospēlējuši 166 koncertus 15 valstīs un 90 pilsētās, un šis dzīvesveids sāka prasīt savu cenu.
1966. gada turnejas turklāt pavadīja arvien lielāka spriedze. Japānā grupas uzstāšanās “Budokan” arēnā izraisīja protestus, jo daļa sabiedrības uzskatīja, ka tradicionālajām cīņas mākslām nozīmīgajā vietā rokkoncertam nav jānotiek. Drošības pasākumi bija tik stingri, ka grupas dalībnieki gandrīz nevarēja brīvi pamest viesnīcu. Vēl smagāka izvērtās vizīte Filipīnās. Pēc pārpratuma saistībā ar toreizējā prezidenta Ferdinanda Markosa ģimenes rīkotu pasākumu grupa nonāca ārkārtīgi saspringtā situācijā un centās pēc iespējas ātrāk pamest valsti. Pols Makartnijs vēlāk šo braucienu raksturoja kā ļoti neveiksmīgu pieredzi.
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Savukārt pirms ASV turnejas milzīgu skandālu izraisīja Džona Lenona iepriekš izteiktā piezīme par to, ka “Bītli” jauniešu vidū kļuvuši populārāki par Jēzu. Atsevišķās vietās tika dedzinātas grupas plates, bet koncertturneja norisinājās arvien saspringtākā atmosfērā. Lenons vēlāk skaidroja, ka viņa teiktais ticis uztverts citādi, nekā viņš to bija domājis.
Arī muzikāli grupa bija mainījusies. 1966. gada albums “Revolver” jau bija daudz eksperimentālāks par viņu agrīnajiem ierakstiem – tajā izmantotas lentes cilpas, atpakaļgaitā atskaņoti ieraksti un dažādi studijas efekti. Pēc atteikšanās no koncertiem “Bītli” varēja iet vēl tālāk, jo viņiem vairs nebija jādomā, vai radīto mūziku būs iespējams atkārtot uz skatuves.
Ringo Stārs vēlāk atcerējās, ka pati koncertēšana bija zaudējusi agrāko prieku. “Iemesls, kāpēc es pievienojos "Bītliem", bija tas, ka viņi bija labākā grupa Liverpūlē. Es vienmēr gribēju spēlēt kopā ar labiem mūziķiem. Pirmkārt un galvenokārt mēs bijām mūziķi – dziedātāji, dziesmu autori un izpildītāji. Mans plāns bija turpināt radīt lielisku mūziku. 1966. gadā koncertturnejas jau bija kļuvušas diezgan garlaicīgas, un man bija sajūta, ka tas tuvojas beigām. Koncertos neviens neklausījās. Sākumā tas bija pieņemami, bet ar laiku mēs sākām spēlēt patiešām slikti,” Stārs atcerējās projektā “The Beatles Anthology”.
Tieši tāpēc Makartnija sajūta “Candlestick Park” nebija nejauša. Grupa jau bija nogurusi gan fiziski, gan emocionāli, koncerti vairs nesniedza muzikālu gandarījumu, bet ceļošana bija kļuvusi par drošības risku un nepārtrauktu skandālu virkni.
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“Candlestick Park” koncerts nebūt nenozīmēja “Bītlu” radošās darbības beigas. Gluži pretēji – atsakoties no turnejām, grupa pilnībā koncentrējās uz studiju un sākās viens no tās radoši ambiciozākajiem periodiem. No 1966. gada novembra līdz 1967. gada aprīlim vien pie albuma “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” viņi studijā pavadīja vairāk nekā 400 stundu. Vairs nebija jādomā, kā sarežģītos ierakstus nospēlēt koncertā, tāpēc mūziķi kopā ar producentu Džordžu Mārtinu varēja eksperimentēt gandrīz bez ierobežojumiem. Turpmākajos gados tapa arī “The White Album”, “Abbey Road” un “Let It Be”.
Sanfrancisko arī nebija pēdējā reize, kad visi četri “Bītli” spēlēja kopā publikas priekšā. 1969. gada 30. janvārī Džons Lenons, Pols Makartnijs, Džordžs Harisons un Ringo Stārs kopā ar Billiju Prestonu uzkāpa uz “Apple Corps” ēkas jumta Londonā un bez iepriekšējas izziņošanas sarīkoja koncertu. Aptuveni 40 minūtes vēlāk uz jumta ieradās policija, un priekšnesums tika pārtraukts.
Četrus gadus vēlāk “Bītlu” vairs nebija. Pēc menedžera Braiena Epstaina nāves 1967. gadā saasinājās strīdi par biznesu un grupas nākotni, kā arī radošās nesaskaņas. 1969. gada septembrī Džons Lenons privāti paziņoja pārējiem, ka vēlas pamest grupu, taču sabiedrība par “Bītlu” beigām plaši uzzināja 1970. gada aprīlī, kad Pols Makartnijs, izdodot savu pirmo soloalbumu, pavēstīja, ka neplāno turpmāku darbu ar grupu. Visi četri turpināja solo karjeras, taču sākotnējā sastāvā “Bītli” vairs nekad neapvienojās.
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No četriem grupas dalībniekiem šodien dzīvi ir tikai Pols Makartnijs un Ringo Stārs. Džons Lenons tika nogalināts Ņujorkā 1980. gadā, 40 gadu vecumā, bet Džordžs Harisons nomira 2001. gadā, 58 gadu vecumā.
Makartnijs, kuram šodien ir 84 gadi, turpina rakstīt, ierakstīt un uzstāties. Savukārt 86 gadus vecais Ringo Stārs ar “All Starr Band” joprojām kāpj uz skatuves. Abi bijušie "Bītlu" dalībnieki joprojām uztur ļoti siltas attiecības. Makartnijs 2026. gada vasarā atklāja, ka ar Ringo regulāri sazvanās videozvanos: “Mēs diezgan bieži sazvanāmies.”
Arī pašu “Bītlu” stāsts turpina dzīvot. 2023. gadā, izmantojot senu Džona Lenona demoierakstu un mūsdienu tehnoloģijas, tika pabeigta dziesma “Now And Then”. Tā sasniedza pirmo vietu Apvienotās Karalistes singlu topā, kļūstot par grupas 18. britu “Nr. 1” hitu un pierādot, ka “Bītli” spēj radīt popkultūras notikumu pat vairāk nekā pusgadsimtu pēc grupas izjukšanas.