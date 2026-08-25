Meganas Mārklas lielā atgriešanās Holivudā izgāzusies? Viņu vairs neizskatot lomai populārā seriālā
Vēl tikai nupat izskanēja ziņas, ka Saseksas hercogiene Megana Mārkla varētu atgriezties aktrises profesijā ar lomu Gaja Ričija populārajā seriālā “The Gentlemen”. Taču nepilnu diennakti vēlāk parādījās pavisam pretēja informācija – iecere esot atsaukta pēc asas britu reakcijas.
Karaliskās ģimenes biogrāfe un kādreizējā žurnālu “Vanity Fair” un “The New Yorker” galvenā redaktore Tīna Brauna paziņojusi, ka Megana Mārkla vairs netiekot izskatīta lomai “Netflix” seriāla “The Gentlemen” trešajā sezonā.
“Šorīt uzzināju, ka Meganas Mārklas iesaistīšana seriāla trešajā sezonā ir atsaukta,” Brauna rakstīja savā izdevumā “Fresh Hell”. Pēc viņas teiktā, negatīvā reakcija Lielbritānijā bijusi tik spēcīga, ka turpināt ieceri vairs neesot bijis iespējams.
Iepriekš tika vēstīts, ka 45 gadus vecā Saseksas hercogiene sākusi pārrunas par iespējamu lomu Gaja Ričija veidotajā britu asa sižeta komēdijseriālā. Konkrēta varone, kuru Mārkla varētu atveidot, netika nosaukta, un līgums vēl nebija parakstīts.
Loma seriālā būtu kļuvusi par vienu no nozīmīgākajiem Meganas mēģinājumiem atgriezties aktiermākslā pēc aiziešanas no juridiskās drāmas “Suits”. Tajā viņa vairākus gadus atveidoja jurista palīdzi Reičelu Zeinu, bet no seriāla aizgāja pirms laulībām ar princi Hariju 2018. gadā.
Tomēr informācija par iespējamo atteikumu pagaidām nav oficiāli apstiprināta. Ne “Netflix”, ne Gajs Ričijs, ne pati Mārkla nav publiski paziņojuši, ka pārrunas būtu pārtrauktas. Turklāt citi avoti apgalvo pretējo – interese par hercogienes iesaistīšanu joprojām esot spēkā un sarunas turpinoties.
“Netflix” tikmēr ir oficiāli apstiprinājis, ka seriālam taps trešā sezona.