FOTO: šis bērnu kostīms sadusmo tūkstošiem cilvēku. ASV veikalu tīkls to steigšus izņem no tirdzniecības
ASV mazumtirdzniecības uzņēmums “Target” pārtraucis pārdot bērniem paredzētu klauna kostīmu, kas sociālajos tīklos izraisīja plašu sašutumu. Kritiķi norādīja, ka tērps, tā maska un reklāmas fotogrāfijā redzamā bērna poza atgādina rasistiskas melnādaino cilvēku karikatūras.
Kostīms tika tirgots ar nosaukumu “Kids’ Glows Under Blacklight Circus Clown”. To reklāmas attēlos demonstrēja melnādains zēns, kurš bija tērpies melni oranžā kombinezonā un kapucē ar pārspīlēti platu smaidu un nelielu cilindru. Īpašu kritiku izraisīja arī bērna poza – viņš bija nostājies uz vienas kājas, pacēlis roku sveicienam. Sociālo tīklu lietotāji tajā saskatīja līdzību ar ASV savulaik izplatītajiem Džima Krova laikmeta stereotipiskajiem melnādaino cilvēku attēlojumiem.
Target has pulled its “Kids’ Glows under Blacklight Circus Clown” costume after criticism that it resembles “blackface and minstrel imagery.”— Julia 🇺🇸 (@Jules31415) August 25, 2026
The company also released an apology statement:
“As a company, we know we got this wrong, and we are deeply sorry. The costume is… pic.twitter.com/g7c6fNiCo8
Kritizētāji tērpu salīdzināja arī ar tā dēvēto “blackface” tradīciju, kad baltādaini izpildītāji ar tumšu grimu un pārspīlētām sejas iezīmēm kariķēja melnādainos cilvēkus. Šādi priekšnesumi 19. un 20. gadsimtā bija izplatīti ASV minstrelšovos un nostiprināja pazemojošus rasu stereotipus.
Pēc saņemtās kritikas “Target” izņēma kostīmu no tirdzniecības un publiski atvainojās. “Šim aizskarošajam Halovīna kostīmam nekad nevajadzēja nonākt mūsu preču klāstā. Mēs kļūdījāmies un ļoti atvainojamies,” paziņoja uzņēmums.
“Target” atzina, ka notikušais īpaši sāpinājis uzņēmuma melnādainos klientus, darbiniekus un sadarbības partnerus. Tirgotājs sola noskaidrot, kā kostīms tika apstiprināts pārdošanai un kas jāmaina, lai līdzīga situācija neatkārtotos. Uzņēmums gan nav atklājis, kas tērpu izstrādājis vai pieņēmis lēmumu par tā iekļaušanu preču klāstā.
Skandāls izcēlies aptuveni gadu pēc tam, kad uzņēmums samazināja savas daudzveidības, vienlīdzības un iekļaušanas iniciatīvas. Šis lēmums jau iepriekš bija izraisījis patērētāju protestus un aicinājumus boikotēt veikalu tīklu.