“Daudzu aizdomas apstiprinājās” - influencere Sindija Bokāne komentē Nika Endziņa sānsoli
Influenceru Sindijas Bokānes un Nika Endziņa attiecības satricinājis sānsolis – atklājies, ka Endziņš savu līgavu ir piekrāpis. Tas noticis laikā, kad pāris publiski runājis par gaidāmajām kāzām. Par Endziņa neuzticību kļuvis zināms pirms realitātes šova “Slavenības. Bez filtra” 15. sezonas, kas kanālā 360TV sāksies 31. augustā. Abi tajā atkal būs redzami, un publiskotā informācija liecina, ka Endziņam nāksies izšķirties, vai attiecības turpināt ar līgavu Sindiju vai otru sievieti. Uz publiski izskanējušo informāciju sociālajos tīklos reaģējusi arī Bokāne.
Sindija savā “Instagram” profilā publicējusi video, kurā aicinājusi pievērst uzmanību Arigo Toro jeb Alda Gobzema jaunajam kontam. Bokāne to izcēlusi īpaša iemesla dēļ – jau pavisam drīz tajā tikšot publiskota informācija, kas varētu ieinteresēt arī viņas sekotājus.
"Tie, kuri jau redzēja rakstus medijos un sociālajos tīklos, tie pamanīja, ka ir notikuši tādi pavērsieni, kurus, godīgi sakot, es pati negaidīju. [..] Man šobrīd ir pārdzīvojumi un dzīve griežas uz visām pusēm, bet, ja jums interesē paskatīties kaut ko tuvāk, tad jūs varat sekot Arigo Toro analīzei, kas tiks izlikta storijos," norāda Sindija.
"Nezinu, kā jūs uztverat situācijas, kad pāru starpā ir strīdi vai konflikti. Visādi var gadīties. Citiem ir jādala manta, citiem nav – par to visu mēs vēl daudz dzirdēsim. Viss, ko es varu pateikt – ļoti daudzu aizdomas apstiprinājās. Es vienmēr esmu bijusi patiesa. Ļoti dziļi esmu bijusi šajās attiecībās. Jā, bija grūti brīži un visādas problēmas, likās, ka mēs kaut kā to atrisināsim, bet jā,– ļaujot izpausties cilvēkam mūzikā un radošajā viņa darbībā, es nekad nebūtu iedomājusies, ka tas aizies līdz kaut kam tādam – līdz kaut kāda veida sānsoļiem. Es domāju, ka sievietes mani sapratīs, par ko es runāju,” izteicās Sindija.
Bokāne atzīst, ka par atgriešanos šovā “Slavenības. Bez filtra” nevarot paziņot ar prieku, jo situācija esot nedaudz citāda. Vienlaikus viņa sola skatītājiem parādīt dzīvi bez izskaistināšanas, uzsverot, ka šoreiz abi būšot īpaši atklāti un patiesi.