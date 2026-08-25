Tūrists maksāja par ieeju “senā” grieķu amfiteātrī, kas izrādījās pilnīgs viltojums
Itālijā pēc desmit gadus ilgas tiesvedības cietumā nonācis vīrietis, kurš uzbūvēja viltotu “seno” amfiteātri un gadiem ilgi to izrādīja tūristiem.
Franko Maloso apmeklētājiem stāstīja, ka kalna nogāzē pie Arkuņāno, Itālijas ziemeļos, atrodas vairāk nekā 2000 gadu vecs grieķu teātris. Viņš par ieeju prasīja līdz pat 40 eiro, organizēja ekskursijas, kā arī rīkoja koncertus un izrādes.
Patiesībā “senais” objekts bija Maloso paša uzbūvēts. Vietējie celtnieki ar tehniku izveidoja skatītāju tribīnes un pakāpienus, izmantojot mūsdienās iegūtu akmeni un cementu. Pēc tam konstrukcijas tika mākslīgi “novecinātas”, bet teritorijā uzstādītas cementa kolonnas un ģipša statujas.
Maloso apgalvoja, ka teātri senatnē uzbūvējuši grieķi, taču eksperti norādīja, ka tā ir absurda versija – senie grieķi nekad nebija kolonizējuši teritoriju tik tālu uz ziemeļiem. Apmeklētājiem tika stāstīts, ka šo vietu apmeklējuši pat Jūlijs Cēzars, Kleopatra un Šekspīra izdomātā Džuljeta.
Interesanti, ka tūristi šķietami noticēja stāstam. Vietnē Tripadvisor visas astoņas atsauksmes par objektu bija ar piecām zvaigznēm, to dēvējot par “apburošu vietu” un “unikālu uz planētas”.
Krāpniecību 2016. gadā atklāja vietējā policija. Eksperti objektu atzina par tik acīmredzamu viltojumu, ka tā pārbaude ilga tikai vienu dienu.
Maloso tika notiesāts 2019. gadā, bet pēc vairākiem apelācijas mēģinājumiem Itālijas Augstākā tiesa spriedumu atstāja spēkā. Viņam piespriests 28 mēnešu cietumsods un naudas sods.
Viltotais teātris tagad ir slēgts, un Maloso uzdots to nojaukt. Ironiskā kārtā, lai to izdarītu, būs nepieciešami īsti arheoloģiskie izrakumi.