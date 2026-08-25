Krievijā ar vērienu godina Raimondu Paulu: uz skatuves kāpj Kirkorovs, Krutojs un citas estrādes zvaigznes
Starptautiskajā festivālā “Jaunais vilnis”, kas savulaik neiedomājami bija saistīts ar Jūrmalu un Raimonda Paula vārdu, aizvadīts latviešu Maestro 90. jubilejai ...
FOTO: Latviju pametušais “Jaunais vilnis” Kazaņā sarīko vērienīgu vakaru Raimondam Paulam
Starptautiskajā festivālā “Jaunais vilnis”, kas savulaik neiedomājami bija saistīts ar Jūrmalu un Raimonda Paula vārdu, aizvadīts latviešu Maestro 90. jubilejai veltīts vērienīgs koncerts. Leģendāros Paula hitus Kazaņā izpildīja virkne Krievijas estrādes zvaigžņu, tostarp Valērijs Ļeontjevs, Filips Kirkorovs, Leonīds Agutins un Dima Bilans.
Koncerts 24. augustā notika Kazaņas “New Wave Hall”, kur skatītāji varēja dzirdēt vairākās desmitgadēs tapušās un popularitāti nezaudējušās Raimonda Paula melodijas. Īpašais radošais vakars tika sarīkots par godu komponista 90. jubilejai, ko Maestro nosvinēja šā gada 12. janvārī.
Uz skatuves kāpa Valērijs Ļeontjevs, Filips Kirkorovs, Igors Krutojs, Leonīds Agutins, Anželika Varuma, Vladimirs Presņakovs, Dima Bilans, Lolita, Sergejs Čelobanovs, “Artik & Asti”, grupa “Diskoteka Avarija”, Arturs Pirožkovs, Alsu, Alekss Lims, Jeva Vlasova, Ani Loraka, Akmal, Viktorija Čerencova, Darja Morozova, Aleksejs Čumakovs un citi izpildītāji. Koncertā piedalījās arī Igora Krutoja akadēmijas koris.
Vakaru vadīja Krievijas televīzijas personība Ļera Kudrjavceva un dziedātājs Soso Pavliašvili. Koncerta ierakstu 29. augustā paredzēts demonstrēt Krievijas televīzijas kanālā “Rossija 1”.
Raimonda Paula vārds ar “Jauno vilni” bijis cieši saistīts kopš konkursa pirmsākumiem. Maestro kopā ar Krievijas komponistu Igoru Krutoju bija viens no tā izveidotājiem, un no 2002. līdz 2014. gadam konkurss norisinājās Dzintaru koncertzālē Jūrmalā.
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Tomēr Pauls jau pirms daudziem gadiem pārtrauca līdzdarboties “Jaunajā vilnī”. Komponists vēlāk pauda gandarījumu, ka viņa vārds ar konkursu vairs netiek saistīts. Viņš savulaik arī norādīja, ka festivāls pārdzīvo krīzi un tam nepieciešamas pārmaiņas.
“Jaunais vilnis” Latviju pameta pēc 2014. gada politiskā konflikta, kad toreiz vēl ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs saistībā ar Krievijas agresiju Ukrainā aizliedza Latvijā iebraukt vairākiem ar festivālu cieši saistītiem Krievijas māksliniekiem – Josifam Kobzonam, Oļegam Gazmanovam un dziedātājai Valērijai. Konkursa rīkotājs Igors Krutojs to uztvēra kā politisku triecienu festivālam un nolēma turpmāk to Jūrmalā vairs nerīkot.
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