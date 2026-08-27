Slavenības
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Šeit dzīvoja Elviss, Pikaso un Frīda Kalo: 8 slavenību mājas, kas kļuvušas par muzejiem
Dažas mājas glabā daudz vairāk nekā tikai vēsturiskas mēbeles. Tajās savulaik dzīvojuši mākslinieki, mūziķi un rakstnieki, kuri savas dzīvesvietas pārvērtuši par sava veida mākslas darbiem. Šodien daudzas no šīm vietām iespējams apskatīt arī tūristiem.
Ir kaut kas īpašs, ieejot telpā, kurā savulaik dzīvojis kāds pasaulē slavens mākslinieks. Dažkārt mājā saglabājušās viņa personīgās lietas, citkārt – mēbeles, darbnīca vai pat dārzs, ko pats mākslinieks veidojis.
No Salvadora Dalī sirreālistiskās mājas Spānijas piekrastē līdz Elvisa Preslija leģendārajai Graceland un Frīdas Kalo koši zilajai mājai Meksikā – šīs vietas ļauj uz slaveniem cilvēkiem paskatīties pavisam citādi.