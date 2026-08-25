Lielbritānijas galvenais kaķis Larijs ar Marka Tvena slaveno frāzi "reaģē" uz ziņu, kas lika pamirt tūkstošu sirdīm
Pagājušajā nedēļā daudzus Lielbritānijas iedzīvotājus satrieca ziņa, ka valsts galvenais kaķis Larijs ir nomiris. “Dauningstrītas 10” slavenā iemītnieka, kurš redzējis nākam un aizejam vairākus premjerministrus, pārstāvji viņa vārdā atbildēja ar leģendāro Marka Tvena frāzi.
Sestdien britu izdevums “Politics UK” pavēstīja par 19 gadus vecā Larija nāvi, ļoti apbēdinot daudzus tūkstošus kaķa cienītāju. Tomēr jau vakarā izdevums atvainojās: “Iepriekš šodien mēs publicējām ziņu, ka kaķis Larijs ir miris. Varam apstiprināt, ka tā nav taisnība. Mūsu publikācijas pamatā bija nepatiesa informācija no uzticama avota, kura konts bija uzlauzts. Larijs joprojām ir dzīvs un vesels!”
Arī pats Larijs, precīzāk viņa konta satura autori, nepalaida garām iespēju pajokot ar pasaulslavenā amerikāņu rakstnieka Marka Tvena frāzi: “Ziņas par manu nāvi ir stipri pārspīlētas...”
Reports of my death have been greatly exaggerated... https://t.co/8LDPKyEwE3— Larry the Cat (@Number10cat) August 21, 2026
Šī nav pirmā reize, kad izskanējušas baumas par Larija veselību. 2023. gadā “The Sun” vēstīja, ka Larijam jau kādu laiku esot veselības problēmas un Dauningstrītas darbinieki gatavojoties viņa nāvei. Kāds avots Vestminsterā toreiz sacīja: “Neviens nevēlas domāt par ļaunāko, taču diemžēl mums tam ir jāgatavojas.” Tomēr premjera biroja pārstāvis šīs runas noliedza, paziņojot “ITV News”, ka Larijs ir “laimīgs un vesels”, bet Larijam veltītajā “X” kontā tika atbildēts: “Esmu vesels, bet pamēģiniet būt laimīgi pēc dzīves kopā ar pieciem toriju premjerministriem.”
2024. gadā “The Times” ziņoja, ka Dauningstrītas amatpersonas jau sagatavojušas mediju plānu dienai, kad Larijs aizies uz labākiem medību laukiem. Kāds avots toreiz stāstīja, ka paziņojums presei un nepieciešamie vizuālie materiāli jau “sagatavoti skumjajai dienai, kad viņš aizies”.
Pagājuši divi gadi, un Larijs vēl nedomā pamest savu ierasto mitekli, un kopš šīs vasaras jau dzīvo ar septīto Lielbritānijas premjerministru, šoreiz Endiju Bērnemu.
2007. gadā dzimušais Larijs sākotnēji bija klaiņojošs kaķis, kuru 2011. gadā Dauningstrītas darbinieki paņēma no “Battersea Dogs & Cats Home” dzīvnieku patversmes. Sākotnēji bija iecerēts, ka viņš kļūs par toreizējā premjerministra Deivida Kamerona bērnu mājas mīluli. Taču Larijs drīz vien apliecināja savas peļu ķērāja spējas un palika premjerministra oficiālajā rezidencē Dauningstrītā 10 arī pēc Kamerona aiziešanas. Kopš tā laika tur nomainījušies vēl seši premjerministri - Terēza Meja, Boriss Džonsons, Liza Trasa, Riši Sunaks, Kīrs Stārmers un tagad Endijs Bērnems.
Galvenā peļu ķērāja pienākumus Larijs pilda kopš 2011. gada. Gadu gaitā viņš vairākkārt demonstrējis savus medību panākumus pasaules mediju kameru priekšā, pēdējo reizi ar noķerto peli zobos mediju pārstāvju redzeslokā nokļūstot 21. jūlijā.
Lielbritānijas valdības tīmekļvietnē Larija pienākumi raksturoti asprātīgi: “Sagaida viesus mājā, pārbauda drošības sistēmas un novērtē antīko mēbeļu piemērotību snaudai. Viņa ikdienas pienākumos ietilpst arī Dauningstrītas peļu problēmas risinājuma meklēšana”. Larijs saka, ka tas viss vēl ir "taktiskās plānošanas stadijā"".
Galvenā peļu ķērāja (Chief Mouser) amata nosaukums oficiāli parādījās salīdzinoši nesen, taču kaķi Lielbritānijas varas gaiteņos peļu apkarošanai izmantoti jau gadsimtiem ilgi. Šī tradīcija tiek saistīta pat ar 16. gadsimtu un karaļa Henrija VIII valdīšanas laiku, un kopš tā laika kaķi teju pastāvīgi bijuši britu valdības ēku iemītnieki.