Mazāk drēbju, vairāk pašpārliecinātības? Kā kailums ietekmē attieksmi pret savu ķermeni
Pētījumi liecina, ka naturisms jeb neseksuāls sociālais kailums var palīdzēt cilvēkiem uzlabot attieksmi pret savu ķermeni un mazināt nedrošību par izskatu.
Helēna Berimena uzskata, ka būtu daudz labāk izpratusi un pieņēmusi savu ķermeni, ja naturismu būtu atklājusi agrāk. Viņa gadiem ilgi cīnījās ar neapmierinātību par savu izskatu un ķermeņa dismorfiju. 2020. gadā karstuma viļņa laikā viņa pirmo reizi 20 gadu laikā iegādājās bikini. Gadu vēlāk vīrs iepazīstināja viņu ar naturismu.
Psiholoģijas eksperts Kerems Sojlemezs naturismu skaidro kā sociālu kailumu bez seksuāla konteksta vai gaidām.
Kailums palīdz ieraudzīt reālus ķermeņus
Pētnieki norāda, ka atrašanās citu kailu cilvēku vidū var palīdzēt uzlabot ķermeņa tēlu. Cilvēki ierauga ķermeņus tādus, kādi tie patiesībā ir – dažādu formu, izmēru un ar dažādām nepilnībām.
Marta Vikereja stāsta, ka pirms sava pirmā naturistu pasākuma viņa "patiesi ienīda" katru sava ķermeņa daļu."Es sapratu – lai gan mans ķermenis bija lielāks, nekā es vēlējos, vai nekā sabiedrība uzskatīja par vēlamu, tam patiesībā nebija nozīmes," viņa stāsta.
Naturisms viņai palīdzējis pārstāt pastāvīgi kritizēt savu ķermeni un uztvert to neitrālāk.
Arī psiholoģe Marina Račitskija uzskata, ka atrašanās starp "parastiem" cilvēkiem var mainīt priekšstatu par to, kas ir normāls un skaists. "Mēs esam spiesti pielāgoties priekšstatam par to, kā vajadzētu izskatīties normālam ķermenim, lai gan tas nebūt neatspoguļo vidējo cilvēku," viņa norāda.
Īpaši lielu ietekmi uz ķermeņa uztveri atstājuši sociālie tīkli, kuros cilvēki nepārtraukti salīdzina savu izskatu ar idealizētiem attēliem. Filtri, mākslīgais intelekts un rūpīgi izveidots saturs šo problēmu var vēl vairāk pastiprināt.
Pētījumi liecina, ka cilvēkiem, kuri iesaistās naturisma aktivitātēs, mēdz būt pozitīvāks ķermeņa tēls, augstāks pašvērtējums un lielāka apmierinātība ar dzīvi. Vienā pētījumā, kurā piedalījās 849 cilvēki, atrašanās naturistu vidē un citu cilvēku kailuma redzēšana bija saistīta ar pozitīvāku attieksmi pret savu ķermeni. Citā, mazākā pētījumā cilvēki, kuri piedalījās aktivitātēs kaili, uzrādīja lielāku ķermeņa pieņemšanu. To daļēji skaidroja ar mazāku satraukumu par to, kā viņu ķermeni vērtē citi.
"Katrs ķermenis ir skaists"
Berimena norāda, ka naturisms palīdzējis viņai atbrīvoties arī no vēlmes salīdzināt sevi ar citiem. "Sociālajos tīklos cilvēki cenšas izskatīties noteiktā veidā un tērē daudz naudas, lai izskatītos labi. Naturisms tam ir pretstats – tev nav jāizskatās noteiktā veidā. Katrs ķermenis ir skaists," viņa saka. Viņai uz ķermeņa ir rētas, par kurām agrāk bija kauns, taču tagad viņa tās uztver kā daļu no sava dzīvesstāsta.
Naturistu pasākumos viņa redzējusi ļoti dažādus cilvēkus – no tiem, kuri atbilst ierastajiem skaistuma standartiem, līdz vēža pacientiem, cilvēkiem ar stomām, amputācijām un citām ķermeņa īpatnībām.
Arī 50 gadus vecā Linda Ešmora, kura gadiem ilgi jutās neērti sava ķermeņa dēļ, naturismu raksturo kā dzīvi mainošu pieredzi. "Sēdēt, sarunāties ar cilvēkiem bez drēbēm – tas vienkārši šķita normāli," viņa stāsta. Tagad viņa uz savu ķermeni raugās citādi: "Āda vienkārši ir tava. Tā var būt nedaudz nokarājusies šur tur, bet mēs visi esam dažādu formu un izmēru."
Ne tikai par kailumu
Eksperti uzsver, ka naturisms nav tikai par drēbju novilkšanu. Daudziem tas ir arī veids, kā būt tuvāk dabai, veidot kopienu un justies pieņemtam. Vienlaikus pētnieki brīdina, ka līdz šim pētījumu par sociālā kailuma ietekmi uz ķermeņa tēlu nav bijis ļoti daudz, tādēļ nepieciešami plašāki pētījumi.
Tomēr līdzšinējie rezultāti ir daudzsološi – atrašanās vidē, kur redzami reāli, nevis idealizēti ķermeņi, var palīdzēt cilvēkiem saprast, ka nav viena "pareizā" ķermeņa. Un dažiem tas var būt solis ceļā uz daudz pozitīvāku attieksmi pret pašiem sevi.