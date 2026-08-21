Gaidāmās vētras dēļ pārcelts Mesa un GACHO sestdien plānotais koncerts Mežaparkā
Gaidāmo laikapstākļu dēļ veiktas izmaiņas sestdien, 22. augustā, Mežaparka Lielajā estrādē plānotā projektu Mesa un GACHO koncerta norisē. Sinoptiķu prognozētā stiprā vēja un intensīvā lietus dēļ pasākums pārcelts uz svētdienu, 23. augustu, informē koncerta rīkotāji.
Pasākuma rīkotāju pārstāvis Kaspars Jansons skaidro, ka šāds lēmums pieņemts, jo prognozētie laikapstākļi var apdraudēt gan koncerta apmeklētāju, gan mākslinieku un pasākuma darbinieku drošību.
Visas iepriekš iegādātās biļetes būs derīgas koncerta apmeklējumam svētdien, un tās nebūs jāmaina. Koncerta norises vieta un programma paliek nemainīga. Informācija par pārcelšanu tiks nosūtīta arī visiem biļešu īpašniekiem personīgi uz e-pasta adresi. Apmeklētāji, kuri nevarēs ierasties uz koncertu 23. augustā, varēs saņemt atpakaļ naudu par iegādātajām biļetēm.
Jauns.lv jau informēja par sestdien gaidāmo spēcīgo vētru, kas īpaši aktīvi plosīsies Vidzemē un Rīgas apkaimē. Glābēji brīdinājuši sestdienas vakarā iespēju robežās palikt mājās. Sestdien un naktī uz svētdienu Latviju no dienvidiem šķērsos vasarai neraksturīgi spēcīgs ciklons, kas atnesīs intensīvas lietavas un lielus vēja postījumus, brīdina sinoptiķi.