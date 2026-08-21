VIDEO: Laiva nogrima, bet viņi izdzīvoja un pēc piecām dienām tika atrasti okeānā aukstuma kastē
Divi Meksikas zvejnieki piecas dienas dreifēja Klusajā okeānā bez pārtikas un ūdens. Viņus brīnumainā kārtā atrada dzīvus – abi bija iekārtojušies lielā aukstuma kastē.
53 gadus vecais Daniels Gerrero Martiness un viņa 32 gadus vecais kolēģis Hosē Luiss Portelass Villegass piecas dienas pavadīja dreifējot Klusajā okeānā, līdz glābēji viņus beidzot atrada.
Abi zvejnieki pagājušajā ceturtdienā ar laivu “Camaronera” devās jūrā no Paredonas zvejnieku ciemata Čiapasā, Meksikā. Nākamajā dienā sakari ar viņiem pārtrūka, bet drīz vien kļuva skaidrs, ka laiva ir nogrimusi. Sākās plaša abu vīriešu meklēšana.
Sākotnēji jūrā tika nosūtītas laivas, kas centās atkārtot zvejnieku iespējamo maršrutu. Vēlāk meklēšanas teritorija tika paplašināta, un operācijā iesaistīja arī lidmašīnu. Visbeidzot meklēšanā iesaistījās Meksikas Jūras spēki.
Pēc piecām dienām meklēšana vainagojās ar neticamu atradumu – Martiness un Villegass tika pamanīti dreifējam Klusajā okeānā aptuveni 240 kilometru attālumā no Čiapasas krasta. Abi vīrieši atradās lielā aukstuma kastē, kas, visticamāk, palīdzēja viņiem noturēties virs ūdens pēc laivas nogrimšanas.
Meksikas Jūras spēki paziņoja, ka kuģu un gaisa vienību izmantošana ļāvusi ievērojami paplašināt meklēšanas teritoriju, atrast zvejniekus, nogādāt viņus drošībā un atkal apvienot ar ģimenēm. Pēc izglābšanas abus vīriešus nogādāja slimnīcā ar helikopteru. Viņi bija smagi dehidratēti, jo vairākas dienas bija iztikuši bez pārtikas un ūdens.
Tikmēr sākta izmeklēšana par zvejas laivas nogrimšanu. Sākotnējā informācija liecina, ka nelaimi varētu būt izraisījis spēcīgs vējš un slikti laikapstākļi. Pagaidām nav zināms, vai laivai pirms nogrimšanas radās arī tehniskas problēmas.