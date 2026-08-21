Milzu skatuve un simtiem kvadrātmetru ekrānu: kā top Gacho un MESA koncerts Mežaparkā
Gatavojoties gaidāmajam Gacho un MESA kopkoncertam šo sestdien, 22.augustā, Mežaparka lielajā estrtādē jau aktīvi norit skatuves uzbūves darbi. Skatītājus sagaida ...
Mesa un GACHO sestdien pulcēs fanus Mežaparkā: viss, kas jāzina koncerta apmeklētājiem
Jau šo sestdien, 22. augustā, Mežaparka Lielajā estrādē notiks mūzikas projektu Mesa un GACHO kopkoncerts “Roku rokā”, kas būs jau otrais mūziķa koncerts uz Latvijas lielākās estrādes skatuves. Vakara īpašie viesi būs leģendārā latviešu grupa Jumprava, kas uzstāsies ar koncentrētu savu populārāko hitu programmu.
Biļetes un maksājumi
Koncerta biļetes pieejamas tiešsaistē www.bilesuparadize.lv, tirdzniecības centra "Spice" informācijas centrā un visās “Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās. Biļešu cenas sākot no 25€.
Koncerta norises vietā biļešu kases nav paredzētas, taču pasākuma dienā līdz koncertam biļetes joprojām varēs iegādāties tiešsaistē www.bilesuparadize.lv.
Bērniem līdz sešu gadu vecumam ieskaitot, ieeja koncertā vecāku pavadībā bez maksas. Savukārt bērniem no 7 līdz 11 gadiem ir pieejamas īpašās bērnu biļetes ar samazinātu cenu.
Ieejas biļetes var uzrādīt gan mobilajās ierīcēs, gan drukātā veidā un atkārtotai ieejai koncerta teritorijā biļete nav derīga. Koncerta teritorijā būs iespējams norēķināties gan ar skaidru naudu, gan arī ar maksājumu kartēm.
Vakara laika plāns un ieeja norises vietā
18.00 Ieeja koncerta norises vietā
18.00 DJ Maya Rozite
20.00 GACHO
21.00 Grupa “Jumprava”
21.30 Mesa
Rīkotāji aicina uz koncertu ierasties laikus un būt saprotošiem, jo drošības kontrole un biļešu pārbaude var prasīt vairāk laika, pie ieejām izveidojot apmeklētāju rindas.
Ieeja koncerta teritorijā plānota pa 5., 6., 7. un 8. vārtiem. Organizatori aicina izmantot 6.vārtus, pie kuriem parasti ir mazāk cilvēku, tādā veidā izlīdzinot apmeklētāju plūsmu.
Mežpils VIP Lounge un Supreme Pass biļešu īpašniekiem būs atsevišķa VIP ieeja – pa 4. vārtiem.
Apmeklētājiem ratiņkrēslos paredzētā platforma atrodas iepretim 5.vārtiem. Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināts arī transports no Ostas prospekta, pie ēstuves “Šašliki Mangaļos” uz estrādi un atpakaļ cilvēkiem ar ratiņkrēsliem rindas kārtībā sākot no plkst. 18.00.
Garage Fanu zona atrodas skatuves priekšā un uz to fani ir aicināti doties laicīgi, jo sākoties koncertam, fanu zona var būt grūti sasniedzama.
Nokļūšana uz un no koncerta
Organizatori atgādina, ka Mežaparka virzienā vienlaikus dosies daudz apmeklētāju, tāpēc aicina nokļūšanai uz norises vietu ieplānot vairāk laika.
No plkst. 17:00 tiek organizēti papildus reisi 11.tramvaja maršrutā, kā arī 48.autobusa maršrutā, lai nogādātu visus apmeklētājus uz koncertu līdz plkst. 21.00. Pēc koncerta tāpat ir plānoti papildus tramvaju un autobusu reisi no koncerta atpakaļ.
Sadarbībā ar Carguru, kas paplašina savu darbību un no 17. augusta piedāvās jaunu pakalpojumu Guru Taxi, pēc koncerta apmeklētājiem būs vēl vairāk iespēju ērti nokļūt mājās.
Mežaparka apkārtnē būs pieejamas papildu Carguru automašīnas tiem, kuri vēlas braukt paši, savukārt tie, kas vēlas, lai viņus ērti aizved, varēs caur Guru lietotni izsaukt Guru Taxi.
Tāpat uz koncertu var doties ar vilcienu braucot līdz pieturai “Mangaļi”, ar vilcienu kustības sarakstu var iepazīties “Pasažieru Vilciens” mājas lapā www.vivi.lv.
Koncerta apmeklētājiem jāņem vērā, ka personīgo automašīnu novietošana Mežaparkā un tā tuvumā būs apgrūtināta.
Organizatori brīdina, ka speciāla velosipēdu novietne nav paredzēta un aicinām izmantot Mežaparka teritorijā esošās velonovietnes.
Ko nedrīkst ienest
Pasākuma norises vietā nedrīkstēs ienest lietussargus, tādēļ organizatori aicina apmeklētājus sekot līdz laika prognozei un ģērbties atbilstoši.
Tāpat nedrīkst ienest pašbilžu kātiņus jeb "selfijstikus", foto un video aparatūras statīvus, saliekamos krēslus, ēdienus un dzērienus, profesionālu foto, video un audio aparatūru (izņemot ar pasākuma organizatoru atļauju), šaujamieročus, asus priekšmetus, pirotehniku, lāzerpildspalvas, bīstamas vielas un priekšmetus, ķiveres, skeitborda dēļus un citus aktīvā sporta piederumus, liela izmēra mugursomas, dzīvniekus.
Drīkst ienest tukšas, daudzkārt uzpildāmās visu materiālu ūdens pudeles, izņemot stikla.
Ar bērnu ratiņiem ieeja koncerta teritorijā ir atļauta. Drošības apsvērumu dēļ aizliegts koncerta laikā ar bērnu ratiņiem atrasties pūlī un/vai skatuves priekšā. Atļauts ienest zīdaiņiem paredzēto pārtiku oriģinālā iepakojumā un dzērienu bērnu pudelītē.
Tāpat ir atļauts ienest norises vietā pledus, uz kā apsēsties, ja ir tāda vēlēšanās, jo koncerta laikā Mežaparka estrādē nebūs soliņi, kas ir bijuši citos pasākumos, kuros ir bijušas sēdvietas. Vienlaikus jāņem vērā, ka tas ir stāvošs koncerts un apsardze, sākoties koncertam, ja tie ir izklāti pūļa vidū, drīkst lūgt tos noņemt.
Ko vēl ņemt vērā!
Koncerta biļetes ir aizliegts izmantot kā balvas konkursos un zīmolu reklāmā bez organizatoru atļaujas. Dziesmu audio/video publicēšana pilnā garumā medijos (tajā skaitā sociālo tīklu kontos) bez atļaujas ir aizliegta un uzskatāma par autortiesību pārkāpumu.
Ar savu ierašanos uz pasākumu apmeklētājs piekrīt, ka var tikt filmēts un fotografēts. Uzņemtais materiāls var tikt translēts, reproducēts un izplatīts bez ierobežojuma.
Smēķēt pasākuma teritorijā aizliegts, izņemot īpaši norādītās vietās ārpus skatītāju zonas. Aizliegums smēķēt attiecas uz visa veida cigaretēm, t.sk. e-cigaretēm, vape, iqos, salt u.tml.