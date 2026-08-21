ASV vēsturē visilgāk cietumā pavadījušais ieslodzītais mirst 101 gada vecumā - viņš astoņas reizes izvairījās no nāvessoda
Notiesāts par slepkavību, viņš 76 gadus pavadīja aiz restēm un līdz pat mūža beigām uzstāja, ka ir nevainīgs.
ASV miris, iespējams, visilgāk cietumā pavadījušais ieslodzītais – Frensiss Klifords Smits. Viņš nodzīvoja līdz 101 gada vecumam un nāvessodu astoņas reizes gaidīja, tomēr ikreiz no tā izvairījās.
Smits bija tikai 25 gadus vecs, kad 1949. gada 23. jūlijā viņam piesprieda nāvessodu par apsarga Grovera Hārta nogalināšanu. 68 gadus vecais Hārts tika nošauts laupīšanas mēģinājuma laikā.
Turpmākajos gadu desmitos Smits astoņas reizes tika nogādāts līdz situācijai, kad bija paredzēts izpildīt nāvessodu elektriskajā krēslā. Viņam pat vairākkārt bija jāsagatavojas pēdējai maltītei, taču katru reizi soda izpilde tika apturēta. Smits līdz pat nāvei uzstāja, ka nav nogalinājis Hārtu.
“Es šeit atrodos bez jebkādiem pierādījumiem,” viņš 2023. gadā sacīja laikrakstam “The Boston Globe”. Šaubas par Smita vainu gadu gaitā radīja arī liecinieku pretrunīgās liecības. Īpaši dramatisks pavērsiens notika pirms viņa astotās plānotās nāvessoda izpildes. Policijas majors Leo Kerols, kurš bija piedalījies Smita aizturēšanā, ieradās Apžēlošanas padomes sēdē un paziņoja, ka vairs netic Smita vainai.
“Es pat neesmu pārliecināts, ka viņš atradās notikuma vietā slepkavības laikā,” viņš sacīja. Vēlāk noskaidrojās, ka viens no būtiskākajiem lieciniekiem, kurš bija sasaistījis Smitu ar noziegumu, liecību bija sniedzis apmaiņā pret vienošanos par maigāku sodu. Vēlāk vairāki liecinieki savas liecības atsauca, bet kāds cits vīrietis, kurš jau izcieta sodu par citu noziegumu, pieteicās un atzinās Hārta nogalināšanā. 1954. gadā Smita nāvessods tika aizstāts ar mūža ieslodzījumu.
Kopumā viņš cietumā pavadīja 76 gadus, ar tikai dažiem īsiem pārtraukumiem. Viens no tiem bija 1967. gadā, kad Smits izbēga no ieslodzījuma un 12 dienas atradās brīvībā.
1975. gadā viņam tika piešķirta nosacīta atbrīvošana, taču brīvībā viņš nodzīvoja tikai aptuveni 10 mēnešus. Viņu atkal aizturēja pēc apsūdzības par sīku zādzību, kurā bija izmantots ierocis.
Smits vēlāk vairākkārt atteicās no iespējām tikt atbrīvotam nosacīti. Tikai 2020. gadā viņš piekrita pārcelties uz īpaši aizsargātu aprūpes centru Konektikutā, kur dzīvoja vecāka gadagājuma cilvēki, kas atrodas tieslietu sistēmas aprūpē.
Tur viņš arī pavadīja savus pēdējos dzīves gadus. Smits nomira jūnija beigās miegā. Viņam bija 101 gads. Pēc nāves viņš tika kremēts, un bēres netika rīkotas.
Aprūpes centra pārstāvis Deivids Skoculeks BBC sacīja, ka Smita nāvi būtībā izraisījis vecums. “Viņam bija 101 ar pusi gads. Runājot par ilgmūžību, viņam klājās diezgan labi,” sacīja Konektikutas Korekcijas departamenta pārstāvis Andriuss Banevičus.
Smita draugi BBC apstiprinājuši, ka līdz pat nāvei viņš saglabāja pārliecību par savu nevainību.