Modele un uzņēmēja Diāna Kubasova apprecējusies.
Slavenības
Šodien 09:25
Apprecējusies modele un uzņēmēja Diāna Kubasova
Modele un uzņēmēja Diāna Kubasova pavēstījusi par nozīmīgu notikumu savā dzīvē – viņa apprecējusies.
Kubasova sociālajos tīklos dalījusies ar priecīgo vēsti, atklājot, ka juridiskā laulības daļa jau ir nokārtota un dokumenti parakstīti.
“Oficiāli oficiāli,” viņa rakstīja, pievienojot kāzu noskaņas vēstījumu par jauno dzīves posmu.
Pēc laulību reģistrācijas Diāna kopā ar saviem tuvākajiem cilvēkiem dosies uz Itāliju, kur paredzētas svinības par godu viņu mīlestībai.
“Nākamā pietura: "Jā, es vēlos",” norādīja Kubasova, ļaujot noprast, ka pāris turpinās kāzu svinības Itālijā.
Diāna Kubasova ir modele, uzņēmēja un skaistumkonkursu dalībniece, kura plašāku atpazīstamību Latvijā ieguvusi ar savu darbību modes un uzņēmējdarbības jomā. Jūlija sākumā viņa paziņoja, ka ir saderinājusies, daloties ar romantiskiem fotoattēliem.