Princis Harijs atgriežas Lielbritānijā - tā varētu būt labākā iespēja izlīgt ar Viljamu
Prinča Harija pārcelšanās uz Lielbritāniju varētu kļūt par līdz šim labāko iespēju atjaunot attiecības ar vecāko brāli princi Viljamu, uzskata kāds avots, kas ir tuvs britu karaliskajai ģimenei.
Pārcelšanās notiek laikā, kad Harija attiecībās ar tēvu karali Čārlzu III esot vērojams progress. Pagājušajā mēnesī ģimene pēc ilgāka pārtraukuma privāti tikusies, un Harijam tuvs avots žurnālam "People" iepriekš norādījis, ka tēva un dēla attiecības kļuvušas labākas.
Tikmēr Harija un prinča Viljama attiecības joprojām esot ļoti saspīlētas. Vēl jūlijā avoti apgalvoja, ka starp brāļiem praktiski neesot nekādu kontaktu. Tomēr Harija ilgāka uzturēšanās Lielbritānijā varētu situāciju mainīt.
"Tas nekad nenotiktu, kamēr viņš atrodas Amerikā. Tagad viņiem būs iespēja mēģināt atjaunot šo tiltu," sacījusi karaļnamam pietuvināta persona.
Brāļu attiecības pasliktinājušās vairāku gadu garumā. Spriedze pieauga pēc tam, kad Harijs un Megana 2020. gadā atteicās no aktīvo karaliskās ģimenes locekļu pienākumiem un pārcēlās uz ASV.
Plaisu vēl vairāk padziļināja pāra 2021. gada intervija Oprai Vinfrijai, dokumentālais seriāls "Harijs un Megana", kā arī Harija autobiogrāfija "Liekais", kurā viņš publiskoja virkni detaļu par dzīvi karaliskajā ģimenē un attiecībām ar tuviniekiem.
Avots norāda, ka, Harijam atkal dzīvojot Lielbritānijā, iespēju abiem brāļiem sastapties būšot ievērojami vairāk – "neatkarīgi no tā, vai viņi to vēlas vai ne".
Svarīga loma iespējamajā izlīgumā varētu būt arī Viljama sievai princesei Ketrīnai. "Ketrīna varētu mēģināt palīdzēt, jo viņa zina, cik svarīga ir ģimene un cik svarīgs Harijs ir Viljamam. Viņa vēlētos redzēt šīs attiecības sadziedētas," sacījis avots.
Vienlaikus tiek prognozēts, ka Megana pēc atgriešanās Lielbritānijā sākotnēji varētu censties izvairīties no pastiprinātas sabiedrības uzmanības.
Liela nozīme abu brāļu attiecību atjaunošanā varētu būt arī karalim Čārlzam III. Karalis par Harija ģimenes plāniem pārcelties uz Lielbritāniju esot uzzinājis dažas dienas pirms informācija kļuva publiska un šo ziņu uztvēris pozitīvi. "Viņš ar laiku gribēs redzēt savus dēlus kopā. Šī ir labākā iespēja, kādu esam redzējuši pēdējo gadu laikā," sacījis avots.
Pats Harijs iepriekš publiski vairākkārt paudis vēlmi izlīgt ar ģimeni. 2025. gada maijā intervijā BBC viņš sacīja, ka vēlētos atjaunot attiecības ar saviem tuviniekiem un neredz jēgu konfliktu turpināšanai.
Tagad, Harijam atgriežoties dzīvot tuvāk tēvam un brālim, britu karaļnama vērotāji cer, ka ilgstošajai ģimenes plaisai varētu sākties jauns posms.