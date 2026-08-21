Grāmatu lasīšana kļūst seksīga: kā lasīšana atkal nonāk modē
Iepazīšanās lietotnes Tinder dati liecina, ka cilvēki arvien biežāk savos profilos piemin grāmatas.
Vai lasīšana patiešām kļuvusi pievilcīga – vai arī grāmatas vienkārši kļuvušas par jaunu veidu, kā izskatīties gudrākam?
“Grāmatu maksimizēšana”? Kas tas tāds?
Jaunais interneta termins “booksmaxxing” jeb “grāmatu maksimizēšana” apzīmē tendenci aktīvi demonstrēt savu interesi par lasīšanu – sākot no grāmatu pieminēšanas iepazīšanās profilos un beidzot ar lasīšanas retrītiem, literāriem ceļojumiem un “BookTok”. Tendence ir kļuvusi īpaši pamanāma tieši iepazīšanās pasaulē.
Tinder dati liecina, ka grāmatu pieminēšana lietotāju iepazīšanās profilos pieaugusi par 29%, bet sieviešu profilos – pat par 41%. Savukārt pētījumā, ko veikusi grāmatu kopsavilkumu lietotne “Headway”, 75% aptaujāto norādījuši, ka viņiem pievilcīgāki šķiet partneri, kuri lasa vai rada iespaidu, ka ir labi lasīti. Tātad – grāmata rokās, un tu automātiski kļūsti interesantāks?
Grāmatas kļuvušas par jauno “statusa simbolu”
Lasīšanas popularitāti īpaši veicinājis “BookTok” – TikTok kopiena, kurā cilvēki dalās ar grāmatu ieteikumiem, atsauksmēm un emocijām par izlasīto.
Arī grāmatu klubi piedzīvo izaugsmi. Lielbritānijā laikā no 2022. līdz 2023. gadam “Eventbrite” platformā publicēto grāmatu klubu pasākumu skaits palielinājās par 41%. Un grāmatu klubā šodien var sastapt arī slavenības. Piemēram, dziedātājai Dua Lipai ir pašai savs grāmatu klubs “Service95”. Turklāt viņas attiecības ar aktieri Kallumu Tērneru sākās pēc tam, kad abi atklāja, ka lasa vienu un to pašu grāmatu.
Lasīt vairs nav tikai lasīt
“Grāmatu maksimizēšana” neaprobežojas tikai ar grāmatas atvēršanu. Parādās literārie ceļojumi, kuru galamērķi izvēlēti pēc iemīļotu romānu norises vietām, lasīšanas retrīti, viesnīcas ar bibliotēkām un pat grāmatu klubi kūrortos.
Ceļojumu meklētāja “Skyscanner” dati liecina, ka 55% ceļotāju jau ir rezervējuši vai apsvērtu iespēju rezervēt ceļojumu, ko iedvesmojusi kāda konkrēta grāmata. Tātad nepietiek vairs tikai izlasīt romānu. Tagad var aizlidot arī uz vietu, kur risinās tā sižets.
Bet vai cilvēki tiešām lasa?
Te arī sākas interesantākā šīs tendences daļa. Kopumā grāmatu lasīšana prieka pēc daudzviet pasaulē samazinās. ASV kopš 2003. gada to cilvēku skaits, kuri brīvajā laikā lasa grāmatas, sarucis par aptuveni 40%. Tāpēc “booksmaxxing” varētu šķist mazliet paradoksāls – kamēr kopējā interese par lasīšanu samazinās, pats lasītāja tēls kļūst arvien pievilcīgāks.
Un tas rada jautājumu: vai cilvēki tiešām lasa, vai arī vienkārši vēlas izskatīties tā, it kā lasītu? Sociālajos tīklos nav grūti atrast cilvēkus, kuri pozē ar grāmatu, fotografē rūpīgi iekārtotu lasīšanas stūrīti vai iepazīšanās profilā uzskaita savus iecienītākos autorus. Galu galā, grāmata ir kļuvusi par ļoti ērtu veidu, kā pateikt: “Es esmu gudrs, interesants un man ir ko teikt.” Taču varbūt nav nemaz tik slikti.
Ja vēlme izskatīties gudram mudina cilvēku patiešām paņemt rokās grāmatu, “grāmatu maksimizēšana” nemaz nav tik slikta tendence. Vienīgi nevajag pēc tam uzreiz fotografēties ar “Ulisu” rokās tikai tāpēc, lai pierādītu, ka esi to lasījis.