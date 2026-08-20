VIDEO: Jānis Skutelis atklāj, kā top labs joks
Šovā “Slavenības. Bez filtra” komiķis Jānis Skutelis atklāj, ka stāvkomēdijā nonācis nejauši. Savulaik, kad Blaumaņa ielā tika veidota jauna skatuves vieta, viņš saņēma piedāvājumu izmēģināt spēkus šajā žanrā.
Līdz tam komiķis Jānis Skutelis darbojies improvizācijas teātrī, taču iespēja izmēģināt kaut ko jaunu pamudinājusi pievērsties standup. Sākotnēji arī neesot bijis skaidrs, kā tieši jāveido labs joks. “Es domāju pie sevis – vai es kaut ko saprotu no standup? Nē, bet es jau sāku taisīt,” atceras Skutelis. Viņaprāt, joku kvalitāti iespējams pārbaudīt pavisam vienkāršā veidā – pēc skatītāju reakcijas. Ja cilvēki smejas, joks ir izdevies, bet, ja zālē iestājas klusums, nākas secināt, ka konkrētajā reizē joks nav nostrādājis.
Tomēr ne vienmēr viss izdodas arī pieredzējušam komiķim. Skutelis atzīst, ka ikvienam standup māksliniekam jābūt gatavam brīžiem, kad iecerētais joks vienkārši “neaiziet”. “Tur neko nevar darīt. Tas, iespējams, ir viens no tiem iemesliem, kāpēc viņu nav tik daudz, tie komiķi. Tur jābūt iekšējam kaut kādam… kas tas ir, mazohists?” par profesijas ēnas pusi joko Skutelis.
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Viņš uzsver, ka standup tomēr nav gluži improvizācija – materiāls tiek iepriekš sagatavots. Taču pirmā reize, kad joks nonāk skatītāju priekšā, kļūst par sava veida pārbaudi. “Es jau arī neimprovizēju standup, es jau esmu izdomājis to materiālu, ko es stāstīšu. Bet tā pirmā reize, kad es to daru, mans režisors ir tie skatītāji,” atklāj komiķis. Īpaši grūtas esot pirmās pāris izrādes, kas vairāk līdzinās atklātajiem mēģinājumiem.