Ar jaunu sezonu atgriežas pavāršovs "Dr. Sirmais"
No 2. septembra kanālā "360" ar ceturto sezonu nāks klajā šefpavāra šovs “Dr. Sirmais”. Šajā sezonā gaida svaigas receptes un pacienti, kas kādreiz jau ir viesojušies raidījuma virtuvē.
Ceturtajā šefpavāra šova sezonā Dr. Sirmais - pazīstamais šefpavārs Mārtiņš Sirmais - tiksies ar viesiem, kas vienreiz jau bijuši vizītē pie daktera, satiekoties vēlreiz ar kādu slavenību no iepriekšējām sezonām uz “otro vizīti”. Tikšanās laikā abi draudzīgi pārrunās iemācīto, vērtēs iepriekšējo padomu noderīgumu un pārbaudīs, vai viesu kulinārijas prasmes ir uzlabojušās.
Otrajā vizītē Mārtiņš sagaidīs savus pacientus ar brīvdienu ēdienkarti, dodot praktiskus padomus un dažādus knifus brokastu, pusdienu un vakariņu ēdienkartēm, kas noderēs ne vien slavenībām, bet arī skatītājiem. Sirmais turpinās iedvesmot ar jauniem padomiem produktu izvēlē un gardu maltīšu gatavošanā, stāstot, kā to darīt lētāk un gudrāk!
Pie Dr. Sirmā uz atkārtotu vizīti ieradīsies Ansis Klintsons, Ainars Bumbieris, Liene Šomase, Edgars Bāliņš, Edgars Masaļskis, Emīls Balceris, Juris Kaukulis, Kristians Kareļins, Jēkabs Rēdlihs un citi viesi.
Jaunajā sezonā skatītājiem tiks piedāvātas pazīstamu ēdienu receptes jaunās interpretācijās, vienlaikus daudz padziļinātāk pievēršoties dažādu produktu un garšvielu saderībai. Īpaša uzmanība tiks veltīta brokastu olu receptēm, kā arī mērcēm – gan aukstajām, gan siltajām, jo tās ikdienas ēdienkartē nereti tiek izmantotas pārāk maz. Tāpat tiks pētīts, kā sieru veiksmīgi kombinēt ar dažādiem dārzeņiem un kā sabalansēt dārzeņu daudzumu ikdienas maltītēs.
Dārzeņiem šajā sezonā būs īpaši nozīmīga loma, pievēršoties ne tikai to pagatavošanas veidiem, bet arī savstarpējai saderībai un daudzumam ēdienreizēs. Neizpaliks arī latviešu virtuves klasika – vistas, maltās gaļas un cūkgaļas ēdieni, kā arī zivju receptes.