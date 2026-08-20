Cīņā par Jāņa Timmas mantu Sedokova ķeras pie jaunām metodēm
Traģiski aizgājušā Latvijas basketbolista Jāņa Timmas bijusī sieva, dziedātāja Anna Sedokova turpina vārdu kauju ar viņa ģimeni, kamēr Maskavas tiesā izskata Jāņa mantas dalīšanas lietu. Šoreiz viņa savā aizstāvībā piesaistījusi pašu nelaiķi.
Sedokova iztēlo sevi kā Jāņa “glābēju”
43 gadus vecā Sedokova, kuru Jāņa ģimene vaino viņa novešanā līdz pašnāvībai, kā arī apsūdz mēģinājumā pievākt visu viņa mantu, publiskojusi sportista privāto saraksti ar viņa tēvu. Savā “Telegram” kanālā viņa parādīja Jāņa ziņojuma ekrānuzņēmumu, kurā viņš viņu aizstāvējis pret paša tēvu. Teksts gan nav publicēts oriģinālajā latviešu valodā, bet automātiskajā tulkojumā angliski.
“Ja nebūtu Annas un Hektora [Sedokovas jaunākā dēla — red.], jūs visi trīs varētu roku rokā doties pie mana kapa, un tad vairs nebūtu par ko uztraukties,” teikts Sedokovas publicētajā tekstā, kas adresēts Jāņa tēvam Raitim Timmam. “Atcerieties, un varat atgādināt arī pārējiem. Labais vienmēr uzvar. Varat mani sist un noniecināt. Taču ar mani viss ir kārtībā.”
Lai piešķirtu papildu spēku saviem apgalvojumiem, viņa uzsvēra Jāņa pēdējos vārdus pirms traģiskās nāves. “Atgādinu. Jāņa pēdējā ziņa bija: “Piezvaniet Aņai. Paldies tev par visu.” Es izturēšu. Grūtākais jau ir aiz muguras. Saņemšos un izturēšu.”
Sedokova kārtējo reizi knābj Jāņa pirmajai sievai Sanai
“Laipnības” tika arī Jāņa pirmajai sievai un viņa vienīgā dēla mammai Sanai Ošai. Sedokova apgalvoja, ka Sana esot vajājusi Jāni un prasījusi no viņa naudu, kā arī apsūdz viņu kopīgā bērna izmantošanā manipulācijām. “Vai viņš viņai samaksāja milzīgu naudas summu? Zinu. Kas viņu salauza? Spriediet paši,” rakstīja Sedokova, izdarot mājienu, ka bijušo vīru līdz traģēdijai noveda iepriekšējās attiecības. “Vienkārši paskatieties uz pārskaitījumu summām. Es neesmu pret to! Tas ir pareizi, es vienmēr tā esmu teikusi. Viss ir jādara bērnu labā. Bet apsūdzēt mani, ka man ir viņa nauda? Teikt, ka dēlam nekas nav ticis? Tieši Hektoram palika tikai viņa numurs, ar kuru viņš spēlē tēta labad, kurš nav viņa bioloģiskais tēvs, bet bija viņa dzīve.”
Anna Sedokova un Jānis Timma 2020. gada jūlijā Amerikā
Atbildot uz apsūdzībām, ka cilvēciska tēla un reputācijas labad, tēva nauda būtu jāatdod viņa bērnam, Sedokova uzsvēra, ka negrasās atņemt naudu saviem bērniem, lai to atdotu svešam. “Man ir jāpaņem nauda no sava bērna. Man ir trīs bērni. Un jāatdod tā bērnam, kuram šai naudai nav nekādas saistības, pareizi? Un ieviesīsim skaidrību: nevis bērnam, bet bijušajai sievai. Tur bērns neko nesaņems,” reaģēja Sedokova, uzsverot, ka par nekustamo īpašumu pati ņēmusi hipotēku un par to maksājusi. “Tur nebija nevienas Jāņa kapeikas,” viņa apgalvoja.
Vēl vairāk, viņa apgalvoja, ka tieši pati esot uzstājusi, lai Jānis palīdzētu bijušajai sievai un savam dēlam. “Viņa brauc ar automašīnu, ko viņiem viņš atstāja, X5. Man nav savas mašīnas, bet jums? Man nav arī dzīvokļa, bet jums? Viņiem tas viss ir. Vai zināt, kāpēc? Tāpēc, ka es lūdzu viņam viņiem visu to atstāt. Jo es uztraucos par bērnu,” viņa paziņo, apgalvojot, ka prasību tiesā Sana pret Jāni iesniegusi tad, kad viņš vairs nespēja maksāt uzturlīdzekļus 5000 eiro mēnesī.
Anna Sedokova un Jānis Timma uz sarkanā paklāja un ikdienā
Ja ar to nepietiktu, Sedokova ķērās pie vecā argumenta par “parazītiem”, kas nekad neesot strādājuši, bet vēlas iedzīvoties uz basketbolista rēķina. “Es strādāju kopš 16 gadu vecuma. Pati savus bērnus uzturu un viņus izaudzināju. Nekad neko neesmu nevienam lūgusi. Vienkārši smagi strādāju. Varbūt vajadzētu pārstāt medīt citu cilvēku naudu un pamēģināt tādu lietu kā “darbs”? Un jums mana bērna nav žēl? Kā jūs vispār klasificējat bērnus? Pēc tautības?” Sedokova pauda sašutumu.
Sana Oša pilnībā apgāž Sedokovas stāstu
Pēc Sedokovas publiskajām lietajām asarām asu atbildi publiskoja Jāņa pirmā sieva Sana Oša, paverot pavisam citu skatu uz finansiālo stāvokli. “Kristianam nepalika ne dzīvoklis, ne dārga automašīna!” Sanas teikto citē “starhit.ru”. “Jānis pats par pusmiljonu pārdeva savu pēdējo dzīvokli Latvijā — to, kas bija apsolīta Kristianam, lai apmaksātu kādas personas dzīvošanu Maiami. Alimentus viņš nemaksāja… Mēs par to strīdējāmies, tā tiešām bija! Kas viņam deva visus šos “gudros” padomus? Arī mums ir bankas izraksti un rēķini, kas parāda, kam viss tika iztērēts… Kāda shēma slēpjas aiz neizmaksātajiem alimentiem?”
Viņa uzsvēra, ka Sedokovai ar saviem ķengu plūdiem neizdosies viņu sāpināt. “Es bērnībā pārdzīvoju izvarošanu un divu gadu laikā izturēju trīs dažādus tiesas procesus, lai panāktu pedofila ieslodzīšanu cietumā. (..) Es savu bērnu aiz rokas vedu pie tēva zārka, lai atvadītos, bet tu pat nespēji ierasties uz mirušā atpazīšanu! Vai tu domā, ka pēc visa, ko es savā dzīvē esmu pārdzīvojusi, mani vēl kaut kā var ietekmēt? Tu nekad nesapratīsi, kā es biju spējusi piedot… Bet es piedevu un palaidu vaļā… Un mani neinteresē viss šis apmelojošais murgs, ko, pateicoties tev, piecu gadu laikā esmu izcietusi!”
Basketbolists Jānis Timma un viņa dzīve "Instagram" mirkļos
“Pietiek izplatīt nepatiesu informāciju! Kaut gan ko citu no tevis varēja gaidīt? Varbūt tu parādīsi fotogrāfijas, kur es viņam draudu ar nazi, lai viņš pārskaita man šos 700 tūkstošus? Es nekad neesmu saņēmusi no viņa tādu naudu! Visā šajā laikā es redzēju tikai vienu “Himki” kluba mēnešalgu,” viņa paziņoja. “Tev būtu man jāsaka “paldies” par to, ka viņam bija tik daudz naudas, ko varēja tērēt — tā bija nopelnīta laulībā ar mani! Un kas gan par skaisto dzīvi jums bija, ja no miljoniem beigās palika 0,80 centi?”
Jāņa mamma pastāsta par Sedovas “krokodila asarām”
Jāņa mamma Ausma Timma nesen publiskoja Sedokovas balss ziņu, ko viņa bija nosūtījusi viņa dzimšanas dienā. “Vēlos jūs apsveikt dēla dzimšanas dienā. Lūdzu man piedot, es jums zvēru, es zvēru pie Dieva, zvēru pie saviem bērniem, ka es centos viņu pasargāt, es patiešām neko sliktu neizdarīju,” šņukstot stāstījusi Sedokova. “Piedodiet man, bet man šķita, ka jūs esat vienīgais cilvēks uz šīs planētas, ar kuru es šobrīd varu dalīties savās sāpēs. Es patiešām neko sliktu neesmu izdarījusi. Visu savu dzīvi es viņam darīju tikai labu.”
Ausmu šāds vēstījums neaizkustināja. Viņa atzina, šāds solis tikai vēl vairāk apstiprinājis Sedokovas liekulību, vēsta “gazeta.ru”. “Sekundes daļu man pat šķita, ka viņas vārdos ir patiesums! Bet tikai uz mirkli, jo viņa uzreiz šo ziņu izdzēsa un publicēja ierakstu par to, kādās šausmās viņa un Hektors dzīvojuši! Negribēju to publicēt, taču pēc tam, kad publiskā pieejā nokļuva Sanas un Jāņa sarakste, man vairs nav nekādu morālu šķēršļu! Liekulība un spēle! Vienmēr un visur — spēle,” Ausma neslēpa sašutumu.
Sedokova gan taisnojās, ka nosūtītā ziņa bija izlasīta un palika neatbildēja. “Es pagaidīju un izdzēsu,” viņa stāstīja.
Runājot par mantisko strīdu, Ausma vēlas, lai Jāņa dēls saņemtu to, kas viņam pienākas. “Es vēlos, lai mazais Kristians saņem to, kas viņam likumīgi pienākas — to, ko viņa tēvs nopelnīja sporta arēnā. Un es vēlos, lai Jāņa vārds paliktu tīrs. Nedrīkst aptraipīt cilvēku pēc tam, kad viņa vairs nav,” viņa izteicās “news.ru”.
Ausma uzsvērusi, ka būtu gatava piedot Sedokovai to, ka viņa Jāni atstājusi bez īpašuma, taču ir lieta, ko viņa nepiedos. “Es viņai piedotu pat to, ka viņa sagrāva mūsu ģimeni un sanaidoja mūs ar dēlu — mēs tik un tā paspējām izlīgt, mātes mīlestība pārvar visu. Bet es nekad mūžā viņai nepiedošu to, ka mana dēla ķermeni man atsūtīja plastmasas maisā. Viņa tomēr man atzvanīja, apsolīja: “Es viņu apģērbšu, apaušu, zārku nopirkšu, neuztraucieties.” Bet beigās viņu atsūtīja kailu, atkritumu maisā. Pat uz atpazīšanu viņa neuzskatīja par vajadzīgu ierasties. Es viņai nepiedošu, ka viņa paņēma mana dēla dzīvību,” viņa sacīja.
Lietas izskatīšana tiesā atlikta līdz rudenim
2. martā Maskavas pilsētas Horošovas rajona tiesā sāka izskatīt Timmas ģimenes iesniegto prasību pret Sedokovu par kopīgi iegūtās mantas sadali. Prasītāji lietā ir sportista vecāki, kā arī viņa pirmā sieva. Mēneša beigās lieta tika nodota citai Maskavas rajona tiesai Ostankinā. Vietējie mediji vēsta, ka Timmas ģimene plāno pierādīt, ka Sedokova sagrāva Timmas karjeru, panāca visa viņas īpašuma pārrakstīšanu uz sava vārda, pēc tam pameta. Pēc šķiršanās Sedokovas rīcībā nokļuvuši visi Timmas dzīvokļi Maskavā, ar kuriem viņa vērienīgi iedzīvojusies, bet Timmas dēls no pirmās laulības Kristians neko nav mantojis.
Pēdējā tiesas sēde notika 18. augustā, taču vietējā ziņu aģentūra TASS vēsta, ka Jāņa radinieki mainīja prasību saturu un lūdza atzīt par spēkā neesošu viņa laulības līgumu ar Sedokovu, kā arī piedzīt no viņas vairāk nekā 31 miljonu rubļu (320 tūkstoši eiro) jeb pa 10 miljoniem 666 tūkstošiem rubļu katram no trim prasītājiem: Jāņa tēvam, mātei un viņa pirmajai sievai Sānai Ošai. Lietas izskatīšana pēc būtības atlikta līdz 4. septembrim.
Timmas ģimenes advokāte Margarita Gavrilova ir pārliecināta, ka ASV noformētajam laulības līgumam nav juridiska spēka. “[Amerikāņu notāre Aļona] Grīna mums sniedza izsmeļošu atbildi, ka nekādu laulības līgumu starp Sedokovu Annu Vladimirovnu un Jāni Timmu viņa nav apliecinājusi, nekad dzīvē nav slēgusi un viņai nav nekādas saistības ar šo viltoto dokumentu,” Gavrilovas teikto citē laikraksts “Izvestija”. Advokāte uzsvēra, ka atbilstošs dokuments jau iesniegts tiesā, bet laulības līgums ir viltojums, pamatojoties uz to, Sedokova pārdevusi vismaz piecus dzīvokļus. Gavrilova norādījusi, ka laulātajiem varēja būt arī citi pārdoti nekustamie īpašumi. Viņa uzskata, ka dziedātāja slēpusi līdzekļus, kas iegūti no pārdošanas. Advokāte uzsvēra, ka neļaus viņai izvairīties no parādsaistību segšanas. “Ja viņa nolemt iet bankrota ceļu, mēs darīsim visu, lai panāktu parāda restrukturizāciju, nevis bankrota atzīšanu. Es neļaušu viņai izsprukt no šī parāda,” teikusi advokāte.
Savukārt Sedokova savā “Telegram” kanālā publicējusi savas advokātes Tatjanas Stukalovas oficiālo komentāru. Juriste uzsvērusi, ka laulības līguma legalizāciju apstiprina apostille. Apostille ir īpašs oficiāls apliecinājums, ar kuru saskaņā ar 1961. gada 5. oktobra Hāgas konvenciju apstiprina publiska dokumenta paraksta un zīmoga īstumu, lai to varētu izmantot citās valstīs bez papildu legalizācijas. Juriste apgalvojusi, ka patiesībā netiekot apšaubīta līguma autentiskums. “Prasītāji apstrīd nevis dokumenta esamību, bet gan iespēju piemērot šo laulības līgumu Krievijas Federācijas teritorijā. Tomēr secinājumi par šo jautājumu ir tikai tiesas kompetencē. Nevienam nav tiesību izdarīt secinājumus tiesas vietā,” sacīja advokāte.
Jānis traģiski šķīrās no dzīves dienu pēc Sedokovas dzimšanas dienas
Jānis Timma traģiski aizgāja 32 gadu vecumā naktī uz 2024. gada 17. decembri Maskavas hostelī “Apeļsin” nākamajā dienā pēc Sedokovas 42. dzimšanas dienas. Viņš šajā hostelī iemitinājās iepriekšējā vakarā un nekas neliecināja par gaidāmo nelaimi, hosteļa īpašnieks vārdā Aleksandrs izdevumam “super.ru” apgalvoja, ka iemitināšanās brīdī Timma bija “absolūti smaidīgs, pozitīvs cilvēks”. Vietējie mediji ziņoja, ka cilpā atrastais Timma izdarījis pašnāvību.
Pēdējā gaitā pavada basketbolistu Jāni Timmu
Šodien notika atvadīšanās no pagājušajā nedēļā mirušā Latvijas basketbolista Jāņa Timmas.
Sedokova ilgi nekomentēja Jāņa radinieku daudzos neglaimojošos izteikumus, taču pērn aprīlī negaidīti viņiem atbildēja, uzsverot, ka nevajag vainot viņu bijušā vīra nāvē. “Ja es kaut vārdu pateiktu par tiem, kas izplata melīgu informāciju, par to, kā viņi ir izturējušies pret mani un Jāni, viņiem neklātos viegli. Bet es to nedarīšu, lai kā viņi censtos reklamēties uz nāves fona. Ir atmiņas par cilvēku, kurš gribējis aiziet, un tas ir viņa lēmums. Visi to zināja jau labu laiku pirms notikušā. Izbeidziet! Un godājiet tā cilvēka piemiņu, kurš jums bija mīļš. Jebkurus jautājumus var uzdot man personīgi. Bet neviens tos neuzdod,” toreiz dusmojās Sedokova. 2025. gada februārī Krievijas mediji vēstīja, ka Sedokova vairs negrasās apspriest Timmas nāvi, tas viņai ir noiets etaps.
2025. gada jūnijā kļuva zināms, ka Sedokova ir steidzami iesniegusi pieteikumu mantojumam. Pēc Gavrilovas teiktā, zvaigzne baidās palikt tukšā, ja laulības līgums tiks atzīts par spēkā neesošu. Advokāte Gavrilova pastāstīja, ka Sedokova steidzas laulību līguma atcelšanas riska dēļ. Ja tas notiks, viņa neiegūs pieeju bijušā vīra īpašumiem. Juriste uzskata, ka tādējādi dziedātāja tiecas nodrošināties un saglabāt vismaz daļu aktīvu.
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Sedokova bija Timmas otrā sieva, ar ko viņš bija precējies no 2020. līdz 2024. gadam. Viņu vētrainā laulība tika šķirta 9. decembrī nedēļu pirms Timmas nāves.
Šā gada 2. jūlijā, kad Jānim būtu apritējuši 34 gadi, Sedokova publicēja viņu nelaimojošus izteikumus, apsūdzot nelaiķi vardarbībā. Viņa apgalvoja, ka no Jāņa šķīrusies, jo viņam bijušas agresijas problēmas, viņš it kā esot viņai nodarījis miesas bojājumus. Sava stāsta pastiprināšanai viņa publicēja bildi ar Jāni, kurš it kā aizmidzis ar nazi rokās, bet nākošajā video redzami nezināmas izcelsmes caurumi sienā. Sieviete apgalvo, ka Jānis metis viņai ar nazi.
Timmu advokāte norādīja, ka Sedokovas apgalvojumi bijuši smags trieciens viņa vecākiem, sevišķi mammai. “Ļoti traģiski to visu pārcieš Jāņa mamma … nabadzīte. Viņa tik baisā šokā, tā raudāja, kad uzzināja, ko Anna par viņu teikusi. Vispirms viņa Ausmai ierakstīja balss paziņojumu un aicināja kopā paraudāt, bet pēc tam paziņoja, ka Jānis viņu sita. Kā tā var, nekā svēta!” Gavrilovas izteikumus citēja “starthit.ru”. “Fotoattēls uztaisīts reālistiski, taču tas ir viltus! Anna Vladimirovna mēģina negatīvisma grādu pārcelt no sevis uz mirušo vīru. Tas ir nekrietni, zemiski un pavisam neefektīvi, tas viņu neglābs no atbildības.”