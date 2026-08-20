Pārbaudi savu “krāmu atvilktni”! 2007. gada ierīce var būt desmitiem tūkstošu vērta
Ja mājās kaut kur mētājas vecas elektronikas ierīces, videospēles, grāmatas vai rotaļlietas, iespējams, ir vērts tās vēlreiz apskatīt. Daži priekšmeti, kas savulaik maksāja vien dažus desmitus dolāru, kolekcionāru tirgū šodien var būt ļoti vērtīgi.
Investīciju eksperts Ādams Kopruki aicina cilvēkus pārbaudīt bēniņus, pagrabus un pat tā dēvētās “krāmu atvilktnes”, jo tajās var atrasties priekšmeti, kuru vērtība nākotnē varētu sasniegt pat desmitiem tūkstošu dolāru.
Viens no spilgtākajiem piemēriem ir pirmās paaudzes “iPhone”, kas tika izlaists 2007. gadā. Jauns tas maksāja 499 dolārus, bet kolekcionāru tirgū neatvērtas ierīces jau pārdotas par iespaidīgām summām.
2023. gadā pirmās paaudzes “iPhone” ar 8 GB atmiņu izsolē tika pārdots par 63 356 dolāriem, savukārt ārkārtīgi retā 4 GB versija sasniedza pat 190 373 dolāru cenu. Eksperts prognozē, ka līdz 2030. gadam nevainojamā stāvoklī saglabājušies pirmās paaudzes “iPhone” modeļi varētu maksāt vairāk nekā 50 000 dolāru. Taču vērtīgi var būt arī citi nostalģiski priekšmeti.
Vecās rotaļlietas un videospēles var maksāt bagātību
Kolekcionāru tirgū pieprasītas ir 1980. un 1990. gadu rotaļlietas, videospēles, kā arī “Star Wars” figūriņas un “Pokémon” kārtis. Piemēram, oriģinālās 1980. gadu “Transformers” rotaļlietas neatvērtā iepakojumā var maksāt līdz 20 000 dolāru, bet pirmizdevuma “Harija Potera” grāmatas, kas savulaik maksāja mazāk nekā 20 dolāru, šodien var sasniegt vairāk nekā 50 000 dolāru.
Savukārt retākās “Nintendo” spēles var maksāt vairāk nekā 100 000 dolāru. 2021. gadā neatvērta “Super Mario Bros.” kopija tika pārdota par neticamiem 2 miljoniem dolāru, lai gan sākotnēji spēle maksāja aptuveni 30 dolāru. Eksperts uzsver – vislielāko vērtību parasti dod oriģinālais, neatvērtais iepakojums. Tomēr arī ļoti labi saglabājušies priekšmeti var būt pieprasīti.
Ja mājās atrodat ko tādu, kas varētu būt vērtīgs, speciālists iesaka pirms pārdošanas to novērtēt pie profesionāļa. Interneta izsoles ļauj kolekcionējamus priekšmetus pārdot vieglāk nekā jebkad, taču, lai iegūtu maksimālo cenu, vispirms jāzina, kas tieši jums ir rokās.