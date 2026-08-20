Milzu skatuve un simtiem kvadrātmetru ekrānu: kā top Gacho un MESA koncerts Mežaparkā
Gatavojoties gaidāmajam Gacho un MESA kopkoncertam šo sestdien, 22.augustā, Mežaparka lielajā estrtādē jau aktīvi norit skatuves uzbūves darbi. Skatītājus sagaida ...
FOTO: Mežaparkā top iespaidīga skatuve Gacho un MESA koncertam
Gatavojoties gaidāmajam Gacho un MESA kopkoncertam šo sestdien, 22.augustā, Mežaparka lielajā estrtādē jau aktīvi norit skatuves uzbūves darbi. Skatītājus sagaida ne tikai muzikāls priekšnesums, bet arī iespaidīgs tehniskais un vizuālais risinājums - koncertam tiek būvēta īpaša dizaina skatuve, lai faniem sniegtu vēl pilnvērtīgāku pasākuma pieredzi.
Skatuves iespaidīgo mērogu raksturo tās parametri - konstrukcija sasniegs 18,5 metru augstumu un 56 metru platumu, savukārt tās kopējais dziļums, ieskaitot skatuves priekšdaļas pagarinājumu jeb “mēli”, būs 38 metri. Pati skatuves mēle būs 10 metrus gara, ļaujot māksliniekiem koncerta laikā nokļūt tuvāk skatītājiem un padarot priekšnesumu vēl dinamiskāku.
Būtiska loma koncerta scenogrāfijā būs arī vērienīgajam video risinājumam. Uz skatuves tiks izmantoti ekrāni ar kopējo platību aptuveni 450 kvadrātmetru, kas kļūs par vienu no galvenajiem šova vizuālajiem elementiem.
Īpaši projektētā skatuve kopā ar lielformāta ekrāniem, gaismu un citiem šova tehniskajiem risinājumiem veidos vienotu koncerta vizuālo telpu, radot skatītājiem iespaidīgu klātbūtnes sajūtu jau no pirmajiem priekšnesuma mirkļiem.
Biļetes uz GACHO un MESA kopkoncertu pieejamas www.bilesuparadize.lv un visās “Biļešu paradīze” tirdzniecības vietās.