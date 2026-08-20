Karaļnams reaģē uz prinča Harija un Meganas atgriešanos Lielbritānijā
Princis Harijs un Megana Mārkla sešus gadus pēc atteikšanās no britu karaliskās ģimenes vecāko locekļu pienākumiem gatavojas atgriezties Lielbritānijā kopā ar abiem bērniem. Par pāra negaidīto lēmumu jau informēts karalis Čārlzs III, kā arī princis Viljams un princese Keita.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Saseksas hercogs un hercogiene līdz augusta beigām plāno pārcelties uz Lielbritāniju uz ilgāku laiku. Kopā ar viņiem pārcelsies arī septiņus gadus vecais princis Ārčijs un piecus gadus vecā princese Lilibeta. Abi bērni jau esot pieteikti skolās Lielbritānijā un mācības sāks septembrī.
Karalis Čārlzs par dēla ģimenes plāniem informēts svētdien. Monarhs šo soli uztverot pozitīvi un priecājoties par iespēju turpmāk privātā gaisotnē biežāk satikt Hariju un viņa ģimeni. Arī princis Viljams un princese Keita esot informēti par gaidāmajām pārmaiņām, taču viņu publiska reakcija uz Saseksu lēmumu pagaidām nav izskanējusi.
Harija un Meganas atgriešanās gan nenozīmēs viņu atgriešanos pie oficiālajiem karaliskajiem pienākumiem. Pāris joprojām būs privātpersonas un nestrādājoši karaliskās ģimenes locekļi, saglabājot vienošanos, kas tika panākta pēc viņu aiziešanas no aktīvās karaļnama dzīves 2020. gadā. Viņiem nav piedāvāts modelis, kas ļautu daļēji pildīt karaliskos pienākumus un vienlaikus turpināt privāto dzīvi.
Pagaidām nav zināms, kur tieši ģimene apmetīsies. Tiek ziņots, ka Harijs un Megana dzīvos ārpus Londonas un viņu mājvieta nebūs kāds no karaliskās ģimenes īpašumiem. Vienlaikus viņi negrasās atteikties no savas mājas Montesito, Kalifornijā. Megana no Lielbritānijas turpinās vadīt arī savu dzīvesstila zīmolu "As Ever".
Iepriekš Harijs un Megana dzīvoja Frogmoras kotedžā Vindzorā, ko pēc viņu kāzām pārim piešķīra karaliene Elizabete II. Taču pēc Harija skandalozo memuāru "Liekais" iznākšanas 2023. gadā Saseksiem tika lūgts īpašumu atbrīvot.
Lēmums atgriezties Lielbritānijā seko pēc pēdējos mēnešos vērojamās Harija un tēva attiecību uzlabošanās. Jūlijā Harijs kopā ar ģimeni viesojās pie Čārlza Haigrovas namā. Tā bija reta ģimenes tikšanās – karalis savus mazbērnus Ārčiju un Lilibetu pirms tam nebija redzējis kopš 2022. gada.
Attiecības ar vecāko brāli princi Viljamu gan joprojām tiek raksturotas kā saspringtas. Pēc Harija un Meganas aiziešanas no karaliskajiem pienākumiem abu brāļu starpā izveidojās dziļa plaisa, ko vēl vairāk saasināja Saseksu publiskās intervijas, dokumentālais seriāls un Harija memuāri.
Harijs arī iepriekš neslēpa vēlmi izlīgt ar ģimeni. Intervijā BBC viņš atzina, ka vēlētos samierināšanos un vairs nevēlas turpināt konfliktu ar tēvu. “Nav jēgas turpināt cīnīties. Dzīve ir dārga,” toreiz sacīja Harijs.
Tagad pārcelšanās varētu radīt iespēju karalim Čārlzam daudz vairāk laika pavadīt kopā ar dēlu un mazbērniem. Savukārt jautājums par to, vai Harija atgriešanās palīdzēs atjaunot arī attiecības ar Viljamu un Keitu, pagaidām paliek atklāts.