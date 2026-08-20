Pēc sešiem gadiem ASV Harijs un Megana plāno atgriezties Lielbritānijā
Princis Harijs un viņa sieva Megana, kas pazīstami kā Saseksas hercogs un hercogiene, plāno atgriezties Lielbritānijā vairāk nekā sešus gadus pēc pārcelšanās uz ASV Kalifornijas štatu, trešdienas vakarā ziņoja britu laikraksts "Daily Telegraph".
Pāris pārcelsies atpakaļ uz Lielbritāniju šajā mēnesī, apmetoties ar karaļnamu nesaistītā privātā rezidencē ārpus Londonas.
Harijs un Megana saglabās savu pašreizējo lomu un statusu kā privātpersonas un karaliskās ģimenes locekļi, kas nepilda tradicionālos karaliskos pienākumus.
Karalis Čārlzs svētdien uzzināja par gaidāmo Harija un Meganas atgriešanos, kas dos karalim iespēju privāti un personīgi tikties ar viņiem.
Laikraksts arī ziņoja, ka Harija un Meganas bērni - septiņus gadus vecais princis Ārčijs un piecus gadus vecā princese Lilibeta - jau ir uzņemti Lielbritānijas skolās un septembrī sāks mācīties.
Harijs un Megana 2018. gada maijā apprecējās Vindzoras pils Svētā Jura kapelā, kļūstot par Saseksas hercogu un hercogieni. 2019. gada martā Bekingemas pils paziņoja, ka viņi izveidos paši savu mājsaimniecību. 2020. gada janvārī Saseksas hercogs un hercogiene paziņoja, ka ir nodomājuši atteikties no karaliskās ģimenes locekļu lomām, kļūt finansiāli neatkarīgiem un pārmaiņus dzīvot Lielbritānijā un Ziemeļamerikā.
2020. gada martā Harijs un Megana apmetās Losandželosā un mēneša pēdējā dienā oficiāli atteicās no karaliskās ģimenes pienākumu pildīšanas un karalisko titulu lietošanas.