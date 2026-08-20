ASV piedāvā "GTA VI" spēlēšanas brīvdienas, lai stimulētu dienestu armijā
ASV armija ķērusies pie neparasta līdzekļa, lai stimulētu karavīrus turpināt dienestu. Kad palikuši nieka trīs mēneši līdz ilgus gadus gaidītās kulta videospēļu franšīzes jaunās spēles iznākšanai, armijnieki var iemanīt vairākus papildu gadus ierindā pret dažu dienu atvaļinājumu, lai pilnībā nodotos spēlēšanai.
Protams, runa ir par “Grand Theft Auto” jaunāko spēli “Grand Theft Auto VI”, kuru fani gaidījuši 13 gadus kopš iepriekšējās pamatsērijas spēles iznākšanas. Ja nenotiks nekas katastrofāls, 19. novembrī viņu pacietība tiks atalgota.
Gadu gaitā ASV armija ir izmantojusi dažādus bonusus, lai stimulētu vēlmi dienēt armijā, tostarp studiju apmaksu, iespēju izvēlēties dienesta vietu vai piekļuvi īpašām apmācību programmām. Šoreiz pienākusi kārta superpopulārajai videospēlei.
“CBS News” vēsta, ka šāds rekrutēšanas stimuls nav paredzēts visai ASV armijai – to ierosināja tikai vienam bataljonam Džordžijas štatā. Tomēr pastāv iespēja, ka programma varētu tikt paplašināta. Džordžijas štata Fortstjuartā karavīriem apmaiņā pret dienesta paildzināšanu piedāvā četru dienu atvaļinājumu, lai varētu izbaudīt šīs spēles spēlēšanu, un divdesmit karavīri šādu piedāvājumu pieņēmuši.
Internetā izplatītajā armijas rīkojumā teikts, ka jebkurš karavīrs, kurš laika posmā no 1. augusta līdz 14. novembrim parakstīs līgumu par dienesta turpināšanu, saņems īpašu četru dienu atvaļinājumu, kas paredzēts, lai sakristu ar “ļoti gaidīto videospēles “Grand Theft Auto VI” (GTA 6) iznākšanu”. Dienesta laiks jāpaildzina vismaz uz diviem gadiem līdz maksimāli sešiem gadiem.
Par vienu nav šaubu, tiklīdz "Grand Theft Auto VI" beidzot parādīsies veikalos, tā “pārsitīs” visus peļņas rekordus, ar uzviju atpelnot visus izstrādes un reklamēšanas izdevumus, kas, visticamāk, būs milzīgi. Iepriekšējā sērijas spēle GTA V ir visu laiku otrā vislabāk pārdotā spēle, kas 13 gadu laikā pārdota 230 miljonos eksemplāru. Līdz šim labāk veicies tikai “Mojang Studios” 2011. gadā izstrādātajam “Minecraft”, kas pārdots 520 miljonos eksemplāru. Ar 475 miljoniem pārdoto eksemplāru “Grand Theft Auto” ir piektā populārākā videospēļu franšīze, pagaidām atpaliekot vien no “Mario”, “Tetris”, “Pokemon” un “Call of Duty”.
“Grand Theft Auto” sērijas spēles savus fanus iepriecina jau 28 gadus. Pēc divarpus gadu pūlēm (darbs sākās jau 1995. gada 4. aprīlī!) 1997. gada 28. novembrī dienas gaismu ieraudzīja nelielas Skotijas studijas “DMA Design” izstrādātā sērijas pirmā spēle GTA. Mūsdienu spēlētājiem neierastais divdimensiju skats netraucēja baudīt atvērto pasauli, kurā varēja īstenot visādas kriminālas fantāzijas, pildīt misijas vai vienkārši izpētīt pilsētas.
Starp citu, kādā "GTA IV" epizodē ir pamanāms kaut kas tāds, kas attāli atgādina Latvijas ģerboni. Tiesa, uz kastēm norādīts, ka tur ir degvīns no Krievijas...
Pirmās divas sērijas spēles bija divdimensiju, bet 2001. gada 23. oktobrī izdotās GTA III darbība notiek jau trīsdimensiju pasaulē. “DMA Design” pārtapa par “Rockstar North”, kuras paspārnē tapušas ļoti populārās “GTA Vice City” (2002. g.), “GTA San Andreas” (2004. g.), GTA IV (2008. g.), GTA V (2013. g.) un vairāki papildinājumi, tostarp “GTA Liberty City Stories” (2005. g.), “GTA Vice City Stories” (2006. g.), “GTA IV: The Lost and Damned” un “GTA IV: The Ballad of Tony Gay” (abas 2009. g.). GTA sērijas spēlēm ir raksturīgi, ka vairāki spēļu galvenie un ne tik galvenie varoņi var būt pārceļot uz citām spēlēm un pat piedzīvot ne visai patīkamas beigas.
Spēļu popularitāti veicināja daudzveidīgās mūzikas un melnā humora pārpilnās sarunu šovu radiostacijas, kā arī slavenu Holivudas aktieru un mūziķu piesaiste lomu ierunāšanā. Piemēram, "GTA III" savas balsis aizlienēja Frenks Vinsents (“The Sopranos”), Kails Maklahlins (“Twin Peaks”), Džo Pantoliano (“Memento”), Maikls Medsens (“Kill Bill”). “Vice City” galveno varoni Tomiju Verseti ierunāja Rejs Liota (“Goodfellas”), bet galveno antivaroni, mafijas bosu Soniju Forelli — Toms Saizmors (“Witness Protection”), savu artavu deva leģendas Deniss Hoppers un Bērts Reinoldss, bet “San Andreas” galveno ļauno varoni, policistu Frenku Tenpeniju ierunāja Semjuels L. Džeksons (“Pulp Fiction”), bet viņa rokaspuisi Ediju Pulaski — Holivudas superzvaigznes Šona Penna nelaiķa brālis Kriss Penns (“The Funeral”), ekscentrisko hipiju “Patiesību” ierunāja veterāns Pīters Fonda (“Easy Rider”), bet aģentu Maiko Toreno — Džeimss Vudss (“Once Upon A Time in America”). Savās lomās iejutušies arī pasaulslaveni mūziķi, piemēram, “GTA: Vice City Stories” sevi atveidoja Fils Kolinss, bet "GTA IV" — Igijs Pops.
Jāpiebilst, ka 2020. gadā “Rockstar” komandu atstāja galvenais scenārists Dens Hauzers, kurš spēlēja galveno lomu ne tikai gandrīz visas GTA sērijas, bet arī “Red Dead Redemption”, “Manhunt” sēriju, kā arī, piemēram, “Bully” un “Max Payne 3” spēļu tapšanā.