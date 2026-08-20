Aktrise Selma Haijeka pirmo reizi parāda jaundzimušo
Meksikā dzimusī Holivudas aktrise Selma Haijeka kļuvusi par vecmāmiņu. Viņas audžudēla ģimenē piedzimis pirmais bērns.
Holivudas zvaigznes Selmas Haijekas dzīvē sācies jauns posms – viņa kļuvusi par vecmāmiņu. “Oskara” balvai nominētā aktrises audžudēls Fransuā Pino juniors un viņa sieva Lara Kosima Henkele fon Donersmarka sagaidījuši pasaulē savu pirmdzimto.
59 gadus vecajai meksikāņu izcelsmes amerikāņu aktrisei ar vīru Fransuā Anrī Pino (64) ir kopīga meita Valentīna (18). Viņa ir audžumāte arī trim vīra bērniem – 25 gadus vecajai Matildei, 38 gadus vecajam Fransuā junioram un 19 gadus vecajam Ogustēnam.
16. augustā aktrise savā oficiālajā “Instagram” kontā publicēja sirsnīgu video. Viņa tur uz rokām jaundzimušo mazdēlu un sarunājas ar puisīti spāniski. Pie video Selma rakstīja, ka jūtas svētīta – mazulis ģimenei devis iespēju piedzīvot īpašu mirkli, kad kopā šai pasaulē ir pārstāvētas četras paaudzes. Filmas “Frīda” zvaigzne atklāja, ka jaundzimušais arī nosaukts par Fransuā, taču viņa plāno bērnu dēvēt mīļvārdiņā Pančito.
“Šķiet, ka viņam tas patīk, un es nespētu viņu mīlēt vēl vairāk,” priecājās omītes godā ieceltā Haijeka.
Lai gan filmas “Desperado” zvaigzne tikai pirms dažām dienām publiski paziņoja par mazbērnu, zināms, ka mazulis ir pasaulē nācis jau jūlijā. Pagājušajā nedēļā jaunie vecāki nosvinēja savu pirmo mēnesi vecāku statusā. Viņi publiskoja arī papildu fotogrāfijas ar dēliņu, tostarp attēlus, kuros redzama Haijeka kopā ar jaunāko ģimenes pārstāvi.