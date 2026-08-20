Princeses Diānas brālis gatavs atklāt patiesību par viņas nāvi un kliedēt gadiem ilgušus mītus
Princeses Diānas brālis grāfs Čārlzs Spensers nākamajā mēnesī izdos jaunu, “vēsturisku” grāmatu par māsas dzīvi un patiesajiem notikumiem pēc viņas nāves.
Princeses Diānas brālis gatavo atklātu biogrāfisko grāmatu par māsu un viņas pāragro aiziešanu mūžībā. Čārlzs Spensers norāda, ka grāmatā centīsies atspēkot gadiem izskanējušus nepatiesus apgalvojumus, ka arī atklās līdz šim mazāk zināmus faktus, kas raisīs plašu sabiedrības interesi.
Grāfs Spensers sarakstījis grāmatu par bijušo Velsas princesi; darbam dots nosaukums “Swan Song: Diana, My Sister” (“Gulbja dziesma: Diāna, mana māsa”). To paredzēts izdot nākamajā mēnesī.
Grāmata raksturota kā “ārkārtīgi aizkustinoša” un “neparasti atklāta”. Tajā grāfs Spensers stāstīs par savu dzīvi kopā ar Diānu, kā arī traģisko nedēļu pēc princeses bojāejas. Šī būs pirmā reize, kad viņš tik plaši dalīsies atmiņās par māsas dzīvi.
Paredzams, ka grāmatā būs aplūkota arī Diānas bērnība, neveiksmīgā laulība ar tagadējo karali Čārlzu, kā arī emocionāli smagais laiks pēc viņas nāves 1997. gada augustā, kad 36 gadu vecumā princese gāja bojā autoavārijā Parīzē.
Diānas bērēs Vestminsteras abatijā grāfs Spensers teica emocionāli spēcīgu un tiešu piemiņas runu, ko pārraidīja visā pasaulē un uzņēma ar aplausiem. Tajā viņš uzsvēra, ka Diānas “asinsradinieki” pasargās viņas dēlus – tolaik vēl pusaudžus prinčus Viljamu un Hariju.
Paziņojot par grāmatas izdošanu, viņš sacīja: “Tuvojoties Diānas traģiskās nāves 30. gadadienai, es atkal esmu saņēmis neskaitāmus lūgumus sniegt intervijas par savu māsu. Tas mani pārliecināja reizi par visām reizēm pierakstīt savas domas un atmiņas, lai vairs nebūtu jāpiedzīvo nepatīkamā sajūta, lasot citu cilvēku viedokļus – daudzi no kuriem ir balstīti maldos, kas ar laiku pieņemti par patiesību.”
Viņš piebilda: “Šīs grāmatas mērķis ir pastāstīt patiesību par Diānu no viņas brāļa skatupunkta, tāpat kā es centos to darīt, sakot runu viņas bērēs. Tāpat kā toreiz, es vēlos runāt Diānas vārdā un darīt to atklāti pozitīvā veidā.”
“Es ceru, ka šī grāmata ieinteresēs daudzus, kuri joprojām ar mīlestību glabā atmiņas par Diānu, kāda viņa bija dzīves laikā. Es ļoti priecātos, ja arī tie, kuri ir pārāk jauni, lai atcerētos Diānu viņas slavas laikā, pēc šīs grāmatas izlasīšanas patiesi izprastu, kāda viņa bija – unikāla, enerģiska personība, kurā apvienojās mīlestība, harizma un cilvēcīgas šaubas par sevi. Viņa dzīvoja ar lielu aizrautību un, lai arī aizgāja no šīs pasaules pārāk jauna, padarīja to daudz labāku.”
Pēc Diānas bērēm, kurās piedalījās arī karaliskā ģimene, atklājās, ka aizkulisēs bija radušās domstarpības par to, vai viņas dēliem Viljamam un Harijam vajadzētu iet bēru procesijā aiz mātes zārka. Galu galā viņi tajā piedalījās, taču Harijs savā 2023. gadā izdotajā grāmatā “Spare” (“Liekais”) rakstīja, ka tēvocis grāfs Spensers esot iebildis, nosaucot to par “nežēlību”.
Kādā podkāstā aizvadītajā gadā grāfs Spensers arī atklāja, ka viņam ir “grūti” klausīties svešiniekos, kuri stāsta, kur paši atradās brīdī, kad viņa māsa nomira. Spensers paskaidroja, ka Diānas nāves gadadiena padarot viņu “dziļi nelaimīgu”.
Podkāstā “Rosebud” viņš runāja par to, kādu ietekmi Diānas dzīvesstāsts atstājis uz cilvēkiem. Īpaši tuvu princesi sev sajutušas sievietes līdzīgā vecumā. “Varbūt arī viņām bija nelaimīga laulība, varbūt viņas cīnījās ar ēšanas traucējumiem. Diānā ir daudz kā tāda, ko pētīt un no kā paņemt sev piemērotāko – gandrīz kā horoskopā: ikviens var atrast tajā kaut ko, kas šķiet saprotams tieši viņam,” norādīja grāfs Spensers.
Diāna ir apbedīta Spenseru ģimenes īpašumā Altorpā, kuru pašlaik pārvalda grāfs Spensers. Pagājušajā mēnesī Harijs kopā ar sievu Meganu un bērniem – princi Ārčiju un princesi Lilibetu – apmeklēja Nortemptonšīras īpašumu, kur, kā tiek uzskatīts, viņi devās pie Diānas kapa.
Princese Diāna. Foto retrospekcija
Princese Diāna. Foto retrospekcija.
Paredzēts, ka grāmatu šā gada 22. septembrī izdos izdevniecība “Penguin Random House”. Vāku rotās melnbalta Diānas fotogrāfija. Direktors Daniels Banjards sacīja: “Šī ir vēsturiski nozīmīga grāmata, jo tā stāsta par vienu no 20. gadsimta ikoniskākajām un kultūras ziņā nozīmīgākajām personībām. Taču tā ir arī absolūti unikāla, jo to sarakstījis grāfs Spensers no tik personiska skatupunkta.”
“Čārlzs Spensers ir gan mīlošs brālis, gan atzīts memuāru autors un vēsturnieks, un visas šīs viņa šķautnes apvienojas grāmatā “Gulbja dziesma”. Tas ir ārkārtīgi aizkustinošs, skaisti uzrakstīts un neparasti atklāts darbs. Lielā mērā tas ir pateicoties Čārlza retajai spējai runāt par dziļām emocijām bez pārliekas sentimentalitātes, izteikt godīgus novērojumus bez aizvainojuma un saglabāt siltumu bez izskaistināšanas.”
“Lai gan šajās lappusēs būs daudz atklājumu, kas piesaistīs plašu uzmanību, lasītāji tajās pirmo reizi un arī paliekoši atradīs pienācīgu veltījumu mīlētajai sievietei, kāda bija princese Diāna.”